One Million Sale og en Farewell Edition for Spiritfarer

Montreal-utvikleren Torden lotus sier farvel i dag til sitt koselige management-spill med dødstema, etter å ha annonsert salg av flere1 million eksemplarer av Spiritfarer. Denne nyheten faller sammen med lanseringen i dag av Spiritfarer: utgave Farvel.

« Alle gode ting tar slutt… »Erklært kreativ leder for Spiritfarer, Nicolas Guérin. ” Og Spiritfarer har gjort Thunder Lotus mye bra! Å se arbeidet vårt så godt mottatt i livene til så mange mennesker er virkelig gledelig, spesielt etter å ha lagt så mye hjerte i dette spillet. Det var en skikkelig utfordring, men å fortelle disse historiene hjalp oss virkelig å vokse som utviklere. Vi vil takke alle våre fans fra bunnen av våre hjerter for deres støtte og for å la oss oppnå denne utrolige bragden! »

Farewell Edition inkluderer basisspillet og alt tilleggsinnhold utgitt til dags dato, inkludert det nye Oppgradering Jackie og Daria, lagt til spillet i dag.

I løpet av året 2021 ble gratis nedlastbart innhold lagt til Spiritfarer. Etter Lily-oppdateringen på våren og Beverly-oppdateringen i sommer, kom den tredje og siste oppdateringen for Jackie og Daria i dag for å komplettere Spiritfarer! Inkluderer en ny øy å utforske, to nye ånder å bli venner med, en ny begivenhet og mer!