OnePlus 10 Pro-bilde og fullstendige spesifikasjoner lekket

(Pocket-lint) – En fullstendig liste over spesifikasjoner for OnePlus 10 Pro ble lekket i forkant av telefonens planlagte lansering i januar. Leakster Ishan Agarwal , som delte detaljene på Twitter, la også ut et bilde av enheten i grønt og svart.

Fra og med spesifikasjonene hevdet Agarwal at OnePlus 10 Pro vil ha et 6,7-tommers QHD + LTPO-skjermpanel med en oppdateringsfrekvens på 20Hz. Den vil også ha et 5000 mAh-batteri som også støtter 80W SuperVOOC-lading. for eksempel 50W AirVOOC for omvendt lading. . Den vil også ha et Snapdragon 8 Gen 1-brikkesett, så den vil være blant de første som kjører på Qualcomms nye mobilprosessor.

På kamerasiden vil det være tre bakkameraer. To sensorer har en oppløsning på 48 megapiksler og 50 megapiksler, mens den tredje har en oppløsning på 8 megapiksler. Siden OnePlus har et samarbeid med Hasselblad, vil kameraprogramvaren bli regulert av kameraselskapet.

Det er også et 32-megapiksel selfie-kamera foran på OnePlus 10 Pro.

Andre funksjoner inkluderer et stereohøyttaleroppsett og LPDDR5 RAM og UFS 3.1-lagring. Og de totale dimensjonene til telefonen er 163 × 73,8×5 mm. Husk at alle disse spesifikasjonene ryktes. Men Agarwal ( @ ishanagarwal24 på Twitter) har en sterk historie med lekkasjer.

