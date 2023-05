OnePlus 12 har lekket på internett måneder før den offisielle kunngjøringen

Nok en gang kommer en viktig lekkasje til oss fra Yogesh Brar som nå er kjent og pålitelig på Twitter. Mannen er langt fra sin første satsning, og har et godt rykte blant informanter for den generelle påliteligheten til informasjonen hans. De Dyktig OnePlus 12 skal forbedre ikke bare kraften, men også kameraet.

Snapdragon 8 Gen 3 i sikte

OnePlus 11 ble utgitt i Kina i desember 2022 og i resten av verden i februar i fjor. Så det har vært etablert i territoriet i svært kort tid, og på dette stadiet av enhetens utvikling vet vi allerede hovedlinjene for hva etterfølgeren vil levere, og tar den nødvendige pinsetten for slike søl. Ikke overraskende heter merkevarens neste flaggskip OnePlus 12, og ifølge Brar vil den ha samme 6,7-tommers QHD OLED-skjerm som forgjengeren med en oppdateringsfrekvens på 120Hz.

OnePlus 12

(Ingeniørstruktur) – 6,7″ QHD OLED, 120Hz

– Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 (SM8650)

– 50MP + 50MP (UW) + 64MP (Periscope)

– 5000 mAh batteri

– 100W lading Utgivelse: desember (Kina) — Yogesh Brar (@heyitsyogesh) 25. mai 2023

På den annen side, og igjen er dette ikke en overraskelse, kan enheten utstyres med Qualcomms neste superkraftige brikke, Snapdragon 8 Gen 3. Det amerikanske merket bør formalisere det senere i år, men det vet vi. Den skal utstyre flere avanserte smarttelefoner innen 2024.

Forbedret fotomodul

Smarttelefonen skal ha det samme 5000 mAh-batteriet som OnePlus 11, med hurtiglading på 100 W, noe som lar deg få full lading på tjue minutter. I følge informasjon hentet av Yogesh Brar skal vi forvente at smarttelefonen er sertifisert IP, men ikke 68, som er den høyeste sertifiseringen som indikerer beskyttelse mot støv og nedsenking i flere minutter i vann.

OnePlus 12, som skal lanseres i Kina i desember, vil ha en fotoenhet med tre sensorer: en 50 mpx hovedsensor, en 50 mpx ultravidvinkel og en 64 mpx optisk zoom. For å få en bedre ide om enheten, må vi vente på de neste lekkasjene, som helt sikkert vil komme i løpet av de kommende månedene. Det er også verdt å holde et øye med om smarttelefonen vil bli lansert i Europa. Flere solide rykter tyder på at OnePlus» morselskap, Oppo, forbereder seg på å sikkerhetskopiere og forlate territoriet.