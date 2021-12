OnePlus kan kunngjøre et OnePlus Pad-nettbrett tidlig i 2022

Denne siden ble oversatt ved hjelp av kunstig intelligens og maskinlæring.

(Pocket-lint) – Etter år med salg av «flaggskip» Android-smarttelefoner, jobber OnePlus tilsynelatende med et nettbrett kalt OnePlus Pad.

I følge en rapport fra 91 Mobil Sammen med varsleren Mukul Sharma planlegger OnePlus å lansere OnePlus Pad-nettbrettet i India i første halvdel av 2022. Ulike modeller kan være under utvikling, og noen av dem vil også gå til Kina. Sharma bemerket at OnePlus Pad ikke vil lanseres med OnePlus 10-serien, som forventes å bli vist i et eget arrangement i Q1 2022.

Faktisk kan OnePlus til og med arrangere et fysisk lanseringsarrangement på CES 2022 i Las Vegas for å introdusere OnePlus 10 og OnePlus 10 Pro.

Når det gjelder det kommende OnePlus-nettbrettet, er ikke mye annet kjent om enheten. De første detaljene om dette kom fra MySmartPrice , som så en liste over OnePlus Pad på European Union Intellectual Property Office. Listen avslørte ingenting utover merkevaren til navnet.

Likevel er dette et bevis på at OnePlus fungerte på et nettbrett. Pocket-lint har kontaktet selskapet for mer informasjon.

