OnePlus lanserer en tilkoblet klokke inspirert av «Harry Potter»-universet

OnePlus gikk inn i smartklokkebransjen i fjor vår med OnePlus Watch, som konkurrerte direkte med Apple Watch som dominerer markedet. Etter flere spesialutgaver, som f.eks CyberPunk 2077 og Cobalt, tilbyr merket nå en modell som bør appellere til fans av universet til Harry Potter.

Bortsett fra designet hentet fra verden skapt av JK Rowling, funksjonene til klokken forblir nøyaktig de samme som den klassiske OnePlus Watch. Det er ikke gjort noen teknisk oppdatering for denne modellen.

En tilkoblet Harry Potter-klokke på markedet – Geeko

Et merke for hvert hus

På den veganske skinnremmen finner vi Galtvort-emblemet. Det er seks forskjellige skiver, hvorav fire kan velges basert på huset ditt (Gryffindor, Slytherin, Ravenclaw eller Hufflepuff). Varen selges i en boks som representerer murveggen som fører til Pier 9 3/4. Det er også noen spesielle animasjoner, spesielt under lastetider eller når du starter klokken.

Foreløpig vil denne klokken kun markedsføres i India, og prisen er 16 999 rupier, eller rundt 200 euro.

Imidlertid kan fans av den første timen bli overrasket over dette valget fra OnePlus, når vi vet at JK Rowling alltid har holdt sin verden borte fra teknologi og at hun gir trollmenn en ganske nedlatende holdning til henne. Som hun sier : “Når du kan påkalle en hvilken som helst bok, instrument eller dyr med en bølge av tryllestaven og ordet * Accio! *; Når du kan kommunisere med venner og bekjente gjennom en ugle (…); Når avisen din inneholder levende bilder og hverdagslige gjenstander noen ganger snakker med ham, Internett virker ikke som et spesielt spennende sted.”