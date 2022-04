OnePlus Nord N20: Amoled-skjerm og formalisering i april

Hvis smarttelefonen ennå ikke har vist seg fra alle vinkler, våre kolleger fra PC Magasinet indikerer å ha snakket med de amerikanske OnePlus-teamene, som detaljert hva du kan forvente av denne Nord N20, etterfølgeren til den helt riktige Nordre N10. Produsenten har ikke bekreftet N20s 5G-støtte, men det er sikkert at den vil være der, siden N10 selv støtter dette nettverket. På den annen side spesifiserer merket at enheten vil være utstyrt med en 6,43-tommers Amoled-skjerm med en oppdateringsfrekvens på 60 Hz. Hvis N20 vinner et mer lovende panel, N10 fornøyd med en LCD-skjerm, vil den tape kl. minst både 90hz er høyere. Den vil også dra nytte av en fingeravtrykkleser skjult under skjermen, som erstatter dorsalleseren til Nord N10 5G.

Når det kommer til amerikanske hyller i slutten av denne måneden, er det @OnePlus Nord N20 vil ha en 6,43-tommers FHD+ 60Hz AMOLED-skjerm med en fingeravtrykkskanner på skjermen, forteller selskapet. https://t.co/WsWHjSAPHw -PCMag (@PCMag) 6. april 2022

OnePlus sa ikke mer, men bekrefter utformingen av smarttelefonen: det er to fotomoduler, samt indikasjonen på definisjonen av en av dem, satt til 64 megapiksler. Dette var også tilfelle med hovedsensoren til N10 5G, som ble ledsaget av en ultravidvinkelmodul (8 Mpx) og to andre 2 Mpx-sensorer (makro og dybde) som ser ut til å ha forsvunnet i N20. Det gjenstår å se om denne smarttelefonen vil bli markedsført i Europa, OnePlus vedtar en differensiert strategi i henhold til markedene; Derfor ble ikke Nord CE 2 tilbudt for salg i USA. Informasjon bør ikke ta for lang tid, PC Magasinet foreslår en lansering før slutten av april.