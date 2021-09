Online skolegutt -feil som Marc Bola fortjener ikke offentlig skam

Bolas tweet ble aldri resirkulert, slik det ofte er når den aktuelle detektiven på sosiale medier retweets innlegget for større offentlig forbruk. I stedet ble den sendt direkte til FA. Det styrende organ anklaget Bola, og han slettet tweeten før FA -siktelsen ble offentliggjort. Det ser ikke ut til å være et skjermbilde i større opplag.

FA vil si privat at den ifølge forskriften ikke hadde noe annet valg enn å beskylde Bola, noe som godt kan være tilfelle. Det har vært det samme for Jonson Clarke-Harris, den 27 år gamle Peterborough-spissen anklaget det samme for en tweet han sendte i 2012 da han var 18. Igjen kan det ha vært ubehagelig, men det ble fjernet før anklagen ble laget. Kunngjort.

For Bola er denne offentlige forlegenheten unødvendig. Det er sikkert mer fornuftig for FA å ha et stille ord og straffe deg deretter, noe som i ditt tilfelle sannsynligvis er en passende bot og et lærerikt kurs. Ikke alle FA -avgifter blir offentliggjort. I henhold til dopingregelverket har FA skjønn til å beholde enhver sanksjon for en positiv narkotikatest for privat bruk. Han gjør dette for å beskytte lovbryteren og gi ham plass til å gjennomgå rehabilitering, om nødvendig.

I Bolas tilfelle er det klart at det er gjort en feil. Selv om han var i en så øm alder at han hadde krav på å bli behandlet som en privatsak. Tweeten hans er ingen steder å se, men ethvert Internett -søk etter navnet hans vil bringe denne saken umiddelbart, og den samme historien vil gjenta seg igjen og igjen. FAs regler om barnekriminalitet på sosiale medier må endres.

Advokat Matt Himsworth, som er direktør for B5 Consultancy, som rådgiver og støtter klubber innen digital kommunikasjon, sier at en trend med misfornøyde opposisjonsfans som leter etter historisk innhold på spillernes sosiale medier nå sprer seg fra Premier League til Football League. Han og kollegene hans advarer om risikoen og hjelper spillere med å “sortere” filene sine på nettet før berømmelsen treffer, eller et mål mot Fulham.

“Det er forståelig frustrasjon fra både spillere og fans over at spillere blir straffet for ungdommens feil,” sier han. “Mennesker gjør feil hele tiden, spesielt unge mennesker.

“Vanskeligheten for FA er at det ikke er noen foreldelsesfrist i reglene. I sivile domstoler er det vanligvis en seksårig foreldelsesfrist for å anlegge saker. Det er en forståelig klang for FA å gå gjennom reglene og vurdere om det bør være en tidsbegrensning for å straffe spillere for gamle posisjoner. “

Himsworth sier at klubber er klar over farene, og den neste generasjonen blir godt lært, men det er ikke nok til å fange hvert innlegg fra hver spiller. Spesielt spillere i Premier League -akademiet får mye veiledning i å gjenkjenne støtende språk. Lagkameratene hans som ikke er fotballspillere er mindre og klubber bemerker at det fortsatt er et bredere sosialt problem at homofobe fornærmelser ikke blir anerkjent som de offensive kommentarene de tydeligvis er.

I mellomtiden fortsetter FA å fokusere denne uken på VM -kvalifiseringen i 2022 for sitt eldre England -lag. Turneringen vil finne sted i Qatar, Gulf -staten der det er ulovlig å være homofil. Det har vært noen protester for menneskerettigheter i Qatar av landslag, inkludert Norge og Tyskland, men i stor grad har de kommet fra spillerne. De nasjonale foreningene selv, inkludert FA, har ennå ikke sagt hvordan de skal heve mangfoldets flagg i et land som kan være motsatt.