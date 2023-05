Ønsket om å snakke arabisk til tross for latterliggjøringen av familien hans

Hind Abbad, 32, ble født i Marokko, men har tilbrakt mesteparten av livet i Frankrike. Hjemme snakket foreldrene litt arabisk til ham. Hun brukte bare dette språket for å kommunisere med bestemoren. «Da jeg var yngre, da vi reiste på ferie til Marokko, utviklet jeg et kompleks. Da jeg prøvde å snakke marokkansk, snakket jeg skjevt og familien min lo av meg. Det fikk meg ikke til å ville prøve det for mye.» sa hun til avisen. plikt.

I dag innrømmer Hind at hun snakker morsmålet sitt «veldig dårlig» med en «litt fornærmende fransk aksent». «Det fornærmende og sarkastiske aspektet er at det er språk jeg har hørt mye [durant mon enfance]. For- og etternavnet mitt har en veldig sterk arabisk lyd, men jeg kan ikke uttale det [les mots] riktig, sier den unge kvinnen.

For å «gjenvinne» språket sitt, meldte Hind seg på arabisk litteraturkurs i fjor, hvor hun lærte alfabetet og hvordan hun kunne lese noen ord. Etter seks måneder droppet hun ut, men sier hun vil fortsette å lære. «Siden jeg allerede har fått en god base, vil jeg fortsette», betror personen som «ønsker å kunne snakke det språket som [son] Fornavn «.

Hind har alltid den lille notatboken «Arabisk på 5 minutter om dagen» hjemme. Til tross for alderen sin, håper 30-åringen å fortsette arbeidet med å opprettholde og forbedre morsmålet verbalt. Et vesentlig skritt for selvidentifikasjon med sin identitet.