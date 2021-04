OPEC sier at NOPEC-regningen kan sette amerikanske eiendeler i utlandet og ansatte i fare, energi nyheter, ET EnergyWorld

Lederen for Organisasjonen for petroleumseksportland (OPEC) har fortalt medlemslandene at amerikanske eiendeler og ansatte i utlandet kan være i fare hvis landet bestemmer seg for å vedta en regning mot OPEC, kjent som NOPEC.

I en melding sett av Reuters, oppfordret Muhammad Barkindo medlemslandene til å nå ut til den amerikanske administrasjonen.

“Det er viktig at medlemslandene styrker bilaterale diplomatiske kontakter med myndighetspersoner i USA … og forklarer ulempene for USA hvis NOPEC-lovforslaget blir lov.”

Brevet uttalte at “disse manglene kan omfatte: svekkelse av prinsippet om immunitet på globalt nivå, fare for amerikanske interesser i utlandet og beskyttelse av deres personell og eiendeler.”

En amerikansk representanthus komité godkjente denne uken et lovforslag om å åpne OPEC for søksmål om medvirkning til å øke oljeprisen, men det var ikke sikkert om lovgivningen ville bli vurdert av hele huset.

NOPEC-lovforslaget, introdusert av republikanske representant Steve Shabott, ble vedtatt ved avstemning i husets rettsvesen.

Lignende regninger dukket opp for å ødelegge OPEC da oljeprisen steg i Kongressen uten suksess i mer enn 20 år.

Barkindo sa også at andre mangler ved lovforslaget kan omfatte undergraving av viktige handels- og energiforhold mellom USA og medlemslandene og kan “øke risikoen for volatilitet i internasjonale oljemarkeder, som direkte påvirker amerikanske oljeproduserende land og selskaper.”

Meldinger fra OPEC-sekretariatet til medlemmene er ganske vanlige og er en del av due diligence på hendelser som kan påvirke globale energiforbrukere og produsenter.

Brevet uttalte at lovforslaget kan føre til at det pålegges OPEC-medlemmer og dets nasjonale oljeselskaper bøter, som kan innkreves ved inndragning av eiendeler på amerikansk jord eller hvor som helst ellers.

Hun sa at det Wien-baserte generalsekretariatet vil gjenoppta månedlige rapporter om fremdriften for lovforslaget, og vil innkalle til et juridisk teammøte for å utveksle ideer om mulige tiltak og få en bedre forståelse av den nye amerikanske administrasjonens stilling til lovforslaget.