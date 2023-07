OpenAI åpner tilgang til GPT-4 API og lanserer Code Interpreter

Den fortsetter å flytte til den generative AI-siden og vil fortsette gjennom ferien. OpenAI åpner den endelige GPT-4 API og lanserer en kodetolk i ChatGPT.

Det er definitivt alltid noe som skjer på den generative AI-siden. Og mer spesielt på OpenAI-siden. Med gode og dårlige nyheter.

Neste rettssak og stoppet høring

På den dårlige nyhetssiden oppdaget OpenAI at forfatterne Sarah Silverman, Richard Kadrey og Christopher Golden saksøkte dem (og Meta) for brudd på opphavsretten etter å ha oppdaget at skriften deres hadde blitt brukt til å drive AI-motorer. Saksøkerne mener at lekkede opplysninger om selskapets kunstige intelligensaktiviteter viser at dets arbeid ble brukt uten tillatelse. Mot OpenAI hevder de at fordringshavers jobbsammendrag generert av ChatGPT tydelig indikerer at samtale-AI ble trent på deres beskyttede innhold. En sak å følge fordi den kan føre til mange andre rettssaker senere.

En annen dårlig nyhet, ChatGPT-publikummet ville ha gått ned med 10 % mellom mai og juni. Det er ingen tvil om at «nysgjerrighetseffekten» svinner. Og la konkurransen fra Bing Chat og Bard sette seg ned litt. Når det er sagt, tar SimilarWebs publikumsmåling ikke hensyn til hva OpenAI virkelig bryr seg om: abonnenter på den betalte versjonen «ChatGPT Plus» (som øker i antall) og anrop til API-ene fra andre applikasjoner og AI (igjen, disse anropene er lønnsomt for OpenAI).

SimilarWeb bemerker også at Bing Chat har et ganske stabilt publikum med nesten 1.250.000.000 månedlige besøk og mye mer enn to andre konkurrenter, CharacterAI og Google BARD, som ville ha mindre enn 250.000 månedlige besøk.

GPT-4 blir mainstream

På den gode nyhetssiden er OpenAI på vei. Selskapet har nettopp åpnet sitt første kontor utenfor USA (i London) og har nettopp opprettet et nytt team bestående av sine flinkeste forskere og ingeniører for å sikre at morgendagens superintelligens (AGI eller kunstig generell intelligens) ikke kommer til å gjøre skade . eller til og med ødelegge menneskeheten: I løpet av de neste 4 årene vil vi dedikere 20 % av datakraften vi har til å løse problemet med justering av superintelligens. Vår hovedsatsing på grunnleggende forskning er vårt nye superintelligens-innrettingsteam, men å oppnå dette er avgjørende for oppdraget vårt, og vi forventer at mange team bidrar, fra å utvikle nye metoder til å implementere dem. forklarer forlaget.

En annen god nyhet, GPT-4 API er allerede i » generell tilgjengelighet «. For øyeblikket vil bare OpenAI-brukere som allerede har foretatt betalinger ha tilgang til det. Men på lang sikt vil alle kunne få tilgang ved å betale. Til nå var tilgangen til API begrenset til utviklere valgt av OpenAI . Merk imidlertid at det er begrensninger til tross for denne «generelle tilgjengeligheten. Derfor forblir tilgangen til bildeanalyse begrenset til utviklere som er valgt av OpenAI. På samme måte forblir diskusjonsvinduet begrenset. til 8000 ord. Til slutt ser API-en fortsatt ut til å begrenses til 25 meldinger hver 3. time. Grenser som bør endres raskt, spesielt siden utgiveren har annonsert at eldre versjoner av GPT snart vil bli avviklet og erstattet av «GPT 3.5 Turbo «.

OpenAI har også bekreftet at APIene for DALL-E 2 (bildegenerering) og Whisper (stemmetranskripsjon) også flyttes til «General Availability».

En kodetolk i ChatGPT Plus

Til slutt, den siste gode nyheten for de som koder ved hjelp av ChatGPT, en «Code Interpreter»-plugin er nå tilgjengelig for ChatGPT Plus-brukere. Denne «kodetolken» lar ChatGPT kjøre Python-kode og ikke bare generere den. Vanligvis lar dette ChatGPT generere diagrammer, kart, datavisualiseringer og grafer, formatere data på farten, rense datasett, analysere musikkspillelister, redigere videofiler, lage interaktive HTML-filer, laste opp et bilde for å transformere det og deretter lagre det, etc. . Tolken débloque une myriad de capacités d’autant qu’il permet à l’IA d’accéder à des fichiers (i forelesning comme en écriture), ce qui en fait un nyttig puissant pour la visualisering, l’analyse et la manipulasjonsdata .

