Opera presenterer en nettleser for Android og Windows dedikert til kryptovalutaer

Opera lanserer sin nettleser spesialisert på kryptovaluta. Denne “kryptonettleseren” er tilgjengelig i tidlig tilgang for Android, Windows og Mac. Og en iOS-versjon bør snart dukke opp. Opera søker å lette tilgangen til kryptovalutaer og blokkjedeteknologier. Også mer forståelig for alle, spesielt for de som ikke er kjent med det.

Du hører mer og mer om kryptovalutaer. Dette er desentraliserte virtuelle valutaer, uavhengig av banknettverk og knyttet til et krypteringssystem. Det er mange: Bitcoin, den best kjente bitcoin kontanter, megEterisk, den litecoin, eller Dogecoinen som fikk folk til å snakke om det takket være Elon Musk. Andre lovende mynter er også tilgjengelige. Disse myntene kan kjøpes og omsettes. De kan også brukes til å kjøpe varer… og ikke bare på Dark Web. Du kan for eksempel kjøpe en Tesla.

I bunnen av kryptovalutaer er teknologien til blokkkjeder. Det er et system som desentraliserer interaksjoner mellom brukere. Hvis en bruker fjernes fra blokkjeden, utvikler algoritmen seg for å erstatte dem. Blockchain registrerer alle transaksjoner. Og alt er kryptert for å garantere beskyttelsen og konsistensen til informasjonen. Fra denne forestillingen om blokkjede kommer en trend mot “desentraliserte applikasjoner“, eller dApp som også vil fungere på samme måte som kryptovalutaer. dApps ville sammen danne en ny web, den som eksperter allerede kaller Web3.

Opera lanserer blokkjedebasert nettleser

Og det er her Opera kommer inn. Selskapet har nettopp lansert en nettleser spesialisert på kryptovalutaer og Web3. Hun kaller det “kryptonettleser“. Tilgjengelig nå i tidlig tilgang kl Android, Mac og Windows (så vel som på iOS snart). Det er en nettleser som lar deg konsultere klassiske nettsider, men også «dApps» som allerede finnes. Nettleseren har som standard noen bokmerker til spesialiserte informasjonssider. Vær også oppmerksom på at gjengivelsesmotoren fortsatt er basert på Chrome, som andre versjoner av Opera.

Operas kryptonettleser inkluderer en krypto lommebok, for å kjøpe, selge og bytte kryptovalutaene dine. Det vil også tillate deg å administrere NFT-ene dine, hvis du kjøper dem. Og det står til grunn: NFT er også en del av denne Web3- og blokkjedebevegelsen. Med denne nettleseren ønsker Opera derfor å gjøre teknologier knyttet til kryptovalutaer, men fremfor alt til blokkjeden, tilgjengelige og forståelige.