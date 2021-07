Operahuset får hjelp fra noen gamle venner for fremtiden

Norge – Et nytt kapittel vil bli skrevet neste måned i den årelange rehabiliteringen av Den Norske Opera, da orkesteret som spilte der for 50 år siden gjenforenes for Main Street -dans.

Fest og dans 21. august markerer Creation Completed sin andre forestilling til støtte for operahuset. Den første dateres tilbake til 2015 og brakte inn nesten $ 8 000 for bygningens innvendige renoveringer.

Bilder av Norges første gatedans kan sees på Facebook -side for å fullføre byggingen: https://www.facebook.com/Creationcompleted/

Men Creation Complete sitt originale musikkmedlem og tankene til street dance, Annie Summers, er fast bestemt på å gjøre det igjen. I 2017 begynte hun i styret for Maine Opera House Corporation, Norge.

“Mange mennesker elsket operahuset,” sa Summers og snakket i telefon fra hjemmet hennes i Vermont. “Hvorfor går jeg ikke inn for å få hjelp?

“Operahuset hadde en tenåringsinnspilling. Senteret der dansene, basketballkampene og filmene fant sted. Jeg var på audition for Creation som ble fullført i åttende klasse og det var en av våre første forestillinger der.”

Somers musikalske karriere begynte med morens pianotimer. Da jeg vokste opp lærte jeg saksofon, klarinett, pikolo, gitar og andre instrumenter. Hun har spilt musikk i over 50 år.

“Musikk forandret livet mitt,” sa hun. “Jeg har holdt show siden jeg var liten.”

Creation Fullførte medlemmer gikk bort da de ble uteksaminert fra videregående skole og tok nye veier inn i voksenlivet. Imidlertid har de forblitt forbundet, ikke bare av sin musikalske fortid, men av deres delte historie med å vokse opp på scenen i operahuset. Bandet øvde praktisk talt sammen som forberedelse til Augusts opptreden.

De originale bandmedlemmene som kommer til scenen 21. august vil være Somers, Alan Bean, Bill Holden, Karen Shaw Prasey og Andy Whitney, som ble med i bandet da Bean dro på college. Nyere tillegg er Mark Perakslis og Tom Chandel, originalspillerne Roby Baker, som døde i 2019, og David Ryerson, som ikke klarte å delta.

Forholdet mellom operahuset går tilbake til 1950 -tallet, da han var i barnehagen og danset der med en operagruppe for å reise med syv av klassekameratene.

“Jeg husker at jeg hadde på meg Prince’s stive parykk og et lilla fløyelsantrekk,” skrev Bean i en e -post om sin debut. “Dansen vår var forferdelig, men forræderisk publikum brøt ut i tordnende applaus på slutten. Et massivt adrenalinkick jeg aldri vil glemme – jeg har blitt hekta og har stått på scenen siden!”

Beans erfaringer førte ham til en profesjonell musikkarriere, hvor han turnerte med sørlige rockeband som Molly Hatchett, Lynyrd Skynyrd .38 Special, Garajh Mahal og som hovedgitarist for bandet Iron Horse. Sammen med Baker grunnla han innspillingsstudioet Baked Beans Recording, som fortsetter i dag. I en alder av tretti gikk han mellom musikkbransjen for å bli lege.

Whitney spilte også Den Norske Opera før han begynte i Creation Completed, sammen med Somers.

“Det første bandet jeg var i var på ungdomsskolen, og det inneholdt Annie Summers,” husker Whitney. “Vi spilte to sanger under en pause i en av disse dansene. Det var begynnelsen vår. På videregående begynte jeg i bandet da Alan dro for å gå på college.”

I disse dager har Whitney trukket seg tilbake fra en karriere innen utdanning og deler sin tid mellom Maine og Indonesia, der kona er Nana. Men han er klar til å opptre med Creation Complete når samtalen kommer.

“Jeg er veldig glad for å bli gjenforent med så mange av mine tidligere bandkamerater og for å kunne bidra til Opera House -prosjektet,” sa Whitney i en e -postmelding.

Hun vil opptre fra gruppen 1970 Creation Completed, en liste med over 40 sanger. Flere band ble invitert i år til å delta: Old Dogs New Tricks med Fred Foster, Rusty Weltger, Don og Judy Mayberry med Rusty Wiltjer og Milltown Roadshow, som skal fremføre Terry Sweet sin sang, My Sweet Maine.

“Dette er våre musikalske røtter,” sa Summers om effekten den fullførte skapelsen hadde på livet hennes. “For meg var det en fascinerende utforskning å gå tilbake til mine musikalske røtter, påvirkningene, lydene, stilene, den enkle genien til noen sanger og kombinasjonene av forskjellige evolusjoner innen rock, det var da rock begynte å ta av – Hammond B3- og wah-wah-lyder hang på gitaren for første gang. En gang i luften. Jeg ble fascinert av den og dypet meg fortsatt inn i den, og jeg lærer alltid. ”

Bean sa: “Musikk er en gave fra Gud. Denne gaven bør deles fritt.”

Norsk gatedans begynner klokken 17.00 31. august i Longleigh Park. Arrangementet er gratis for publikum, selv om donasjoner er velkomne til å fortsette renoveringen av operahuset. Donasjoner kan nå gis på dette arrangementet GoFundMe -side på www.gofundme.com/f/street-dance-for-opera-house-renovations.