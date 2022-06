Ophelia Fontana gir en vakker hyllest til sin savnede mor

» Ett sekund, ett minutt, en dag, en uke, ett år … fem år uten deg, en evighet … Jeg tror ikke på noe, jeg vet ikke om du er et sted, men jeg innbiller meg det. .. »Det er budskapet til disse søte ordeneOphelia Fontana I tittelen på bildet som ble lagt ut på Instagram-kontoen hans, hyllet han moren sin. På bildet gir journalisten et varmt kyss til sin mor, sistnevnte med et smil om munnen. I september 2016 ser det ut til at han ble tatt til fange på bryllupsdagen med Vincent Longandries. I sin tale snakket RTBF-nyhetskringkasteren også om en vanskelig sorg, «såret er vidåpent, aldri leget». » Det gjør vondt, men det er med på å gjøre kjærlighetens smerte rundt meg enda mer utholdelig … Vi vil alltid øve på alt, bortsett fra å miste de vi elsker … Kyss i stjernenes land … Før hun konkluderte la hun til: jeg elsker deg uten forbehold ⁇

I oktober i fjor, midt i måneden for å forebygge brystkreft, i juni 2017, da hun var 62 år gammel, kom Ophelia Fontana tilbake med oss ​​om sykdommen som tok livet av moren hennes. » Jeg la merke til tegn som plaget meg: hun hadde gått ned i vekt, var trøtt og hostet. Jeg prøvde å advare ham. For henne må hun ha følt at noe var galt, hun var kanskje redd for hva vi kunne si til henne, og lot ting trekke ut litt. Hun fortalte oss. Dessverre for henne var diagnosen viktig og hadde ingen appell: stadium 4 lungekreft, så metastasering ble gjort.