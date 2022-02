Ophelia Munier ble satt i politiarrest etter en melding om radikal islamisme

Situasjonen er mild for Ophelia Munier. Konferansier Begrenset sone, Det primære programmet til M6-kanalen, ble plassert under politibeskyttelse etter at en rapport om radikal islamisme ble sendt i slutten av januar.

Planen om å fordype seg i ekstremistiske miljøer har blitt sett og kommentert av mange. I etterkant av dette mottok Ophélie Meunier – samt et av vitnene til rapporten – drapstrusler ved flere anledninger og truslene ble tatt svært alvorlig av bransjen og politiet.

Mange journalister har vist sin støtte til redaktøren, spesielt ved å signere på en plattform Le Figaro, Snakker på sosiale nettverk eller medier. For eksempel er dette tilfellet med tidligere Charlie Hebdo-journalist Genevieve El Rasoi. “Vi er nå en liten klubb under politibeskyttelse av samme grunner. Det har gått syv år for meg.”, sa han denne fredagen med våre kolleger i LCI.

Ophelia Munier har ennå ikke reagert offentlig på disse hendelsene. På hans konto Twitter, Han fortsetter imidlertid å støtte artikler og retweets eller gå inn for uavhengig tale.