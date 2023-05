Oppblusser 10 ganger kraftigere enn de fra solen observert i stjerner

Når vi ser på bildene som er levert de siste årene av solar romoppdrag som Solar Orbiter eller Parker-sonden, kan vi måle alle fremskrittene til solastrofysikere, hvorav den første var galileo, da han oppdaget solflekker. Men egentlig astrofysikk vil først utvikle seg senere, når vi konsentrerer oss om studiet av solspekteret i løpet av 1800-tallet.min århundre takket være oppdagelsen av spektroskopi av elementene, utviklet av fysikerne Joseph von Fraunhofer, Gustav Kirchhoff og kjemikeren Robert Bunsen.

Studiet av koronaen og solprominensene vil ta et sprang i 1931, når den franske astronomen og optikeren Bernard Lyot begynner sine observasjoner i Bilde du Midi med det splitter nye instrumentet som han nettopp har designet: koronagrafen. Spesielt vil den lage imponerende filmer som viser akselererte solflammer. Parallelt går teorien videre med utviklingen av modellene for indre struktur og solens atmosfære, spesielt under drivkraften til Chandrasekhar.



En samling bilder tatt gjennom årene av Lyot med koronagrafen hans. © Cédric Thomas

En sammenlignende stjerneastrofysikk

Observasjoner av solen fra verdensrommet vil bli etablert og utviklet i løpet av 1960- og 1970-tallet, i tillegg til observasjoner som kan gjøres på bakken. Fra 1990-tallet til 2000-tallet vil historiske oppdrag med kjente navn, Soho, SDO og Hinode, bli utført.

Men i dag går astrofysikere lenger ettersom de er interessert i stjerneflekker på overflaten til andre stjerner og til og med i stjerneutbrudd som er analoge med solens. Igjen, som i tilfellet med planetene i solsystemet, utfører naturen for oss en slags av laboratorieeksperimenter med himmellegemer hvis egenskaper varierer. De la même manière que la Terre nous a donné des clés physiques et chimiques pour comprendre Mars et Jupiter qui en retour nous aident à comprendre la Terre, sa géologie et son climat, l’étude du Soleil nous donne des clés pour comprendre les autres og omvendt.



Solutbrudd oppstår når de sterke magnetfeltene i og rundt solen kobles sammen igjen. De er generelt assosiert med aktive områder, ofte betraktet som solflekker, der magnetfeltene er sterkest. De er rangert etter deres makt. De minste er klasse B, etterfulgt av C, M og X for de største. For en ganske nøyaktig fransk oversettelse, klikk på det hvite rektangelet nederst til høyre. Da skal de engelske undertekstene vises. Klikk deretter på tannhjulet til høyre for rektangelet, deretter på «Undertekster» og til slutt på «Oversett automatisk». Velg «fransk». © NASA Goddard Space Flight Center

Mer nylig kunngjorde et team av japanske forskere, ledet av Shun Inoue fra Kyoto University, at de hadde brukt Seimei 3,8 meter teleskopet i Japan og satellitten Transiterende Exoplanet Survey Satellite (Tess) for å overvåke V1355 Orionis dobbeltstjernesystem, som er kjent for å være det hyppige stedet for storskala stjerneutbrudd. V1355 Orionis, funnet bare 400 lysår unna i stjernebildet Orion, er et valgt mål i full visning av noosfæren for bedre å forstå mekanismene til gigantiske stjernebluss. For ordens skyld har noen stjerner blitt sett med superbluss som er 10 ganger større enn den største solflammen som noen gang er sett på solen.

Solar meteorologiske observatorier

Selv om solflammer er mindre spektakulære, er de ikke mindre farlige for baneteknologi.Homo sapiens og til og med på overflaten av vår blå planet, slik at vi kan prøve å utvikle romvær og utstyre oss med verktøy for å lage prognoser. Studiet av andre stjerner kan være nyttig for dette formålet, så det er interessant at solastrofysikere som er interessert i dette, legger merke til innholdet i artikkelen publisert i dag av Shun Inoue og kolleger i Astrophysical Journal, og som fritt kan konsulteres på arXiv.

Som Kyoto University-uttalelsen forklarer: » Teamet klarte å fange en superflare med kontinuerlige observasjoner med høy tidsoppløsning. Dataanalyse viser at superutbruddet stammet fra et fenomen kjent som et prominensutbrudd. Å beregne hastigheten til fakkelen krever å gjøre antakelser om ting som ikke er direkte observerbare, men selv de mest konservative estimatene overstiger langt rømningshastigheten til stjernen (347 km/s), noe som indikerer at prominensfakkelen kan ha blitt frigjort. stjernens tyngdekraft, og blir til koronale masseutstøtninger (CME). Utbruddet fra prominensen var også et av de mest massive som noen gang er observert, og fraktet billioner av tonn materiale. «.



Jorden vår er i bane rundt solen, men den kretser i et medium som ikke er tomt. Faktisk er milliarder av partikler i bevegelse. Når de går opp til 800 kilometer i sekundet, sendes disse partiklene ut av solkoronaen som har en temperatur i størrelsesorden en million grader. Disse svært høye temperaturene forårsaker det som kalles en «solvind». Magnetismen til stjernen vår forklarer bare delvis disse fenomenene. Så hvorfor når koronaen så høye temperaturer? Og hvorfor observerer vi en 11-års syklus i solens aktivitet? Mellom simuleringer, observasjoner fra satellitter som er sendt nærmere solen, og studier av andre stjerner, prøver forskere å løse disse mysteriene. Forklaringer med Antoine Strugarek, astrofysiker ved CEA-Irfu. © ACE