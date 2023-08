Oppdag bildene av den utrolige «Galaxie du Tourbillon» udødeliggjort av James Webb-teleskopet

Denne galaksen, som ligger 27 millioner lysår fra oss, er i stjernebildet Jakthundene (Canes Venatici). Legg merke til at denne galaksen, også kjent som NGC 5194, ble oppdaget av den franske astronomen Charles Messier i 1773. Synlig året rundt på den nordlige halvkule, er den sammenkoblet med en nabodverggalakse kalt NGC 5195, som antas å være delvis ansvarlig for dens spiralstruktur. Denne interaksjonen gjør dem til et av de best studerte galakseparene på nattehimmelen.

«På dette bildet sporer de mørkerøde områdene det varme trådformede støvet som gjennomsyrer sentrum av galaksen. De røde områdene viser reprosessert lys fra komplekse molekyler som dannes i støvkorn, mens de oransje og gule fargene avslører områder med ionisert gass fra nyopprettede stjernehoper. Stjernetilbakemeldinger har en dramatisk effekt i midtpunktet av galaksen, og skaper et intrikat nettverk av glødende noder og hule, svarte bobler.«, spesifiserer European Space Agency (ESA).

se mer

📷 Denne nye NASA/ESA/CSA James #webb Bildet av romteleskopet viser den store spiralmønstergalaksen M51. Dette er en kompositt som integrerer data fra Webbs NIRCam og MIRI instrumenter 👉 https://t.co/wn03TJruF6 (Du kan se de separate NIRcam- og MIRI-observasjonene på lenken… pic.twitter.com/4oqcO70JLU — ESA (@esa) 29. august 2023