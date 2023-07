Oppdag Catherine Deneuve i huden til Bernadette Chirac i en komedie som vil få mange til å le

En film om Bernadette Chirac er et nytt prosjekt fra Leah Domanach og Clemence Targent. Hvem er bedre enn Catherine Deneuve som den tidligere førstedamen i Frankrike?

«Da han ble fortalt tittelen, sa han: «Dette er sprøtt. Hvordan skal jeg gjøre det?«, selv om Catherine Deneuve bekymret seg i et intervju med Liberation. «KDa jeg leste manuset hennes, forsto jeg at det er en historie om en kvinne som kommer ut av Ganges og får styrke og selvstendighet med tiden. Hun fortsatte. Denne filmen er ikke en rekonstruksjon, men den er basert på virkelige situasjoner. Det er aldri et spørsmål om å kopiere det, men å hente inspirasjon fra det. For å forstå denne typen karakter, er klær veldig viktig.»

Faktisk er det ikke en rekonstruksjon fordi det ikke er en offisiell film eller en biografi godkjent av den tidligere presidentens familie, forklarte Alosine.

Men historien om filmen skildrer historien om Bernard Chirac veldig godt i tegneserieform. Sammendrag? Den forteller om ankomsten til en jente som ønsker å få en viktig plass, men avviser seg selv. Det er derfor førstedamen bestemmer seg for å bli et symbol for å ta hevn på de som motsetter seg henne.

«Bernadette, fra en komisk vinkel, forteller om hevnen til en kvinne, lenge begrenset til rollen som kone og mor, som en dag bestemmer seg for å ta sin skjebne i egne hender. Hvem er bedre enn Catherine Deneuve til å drømme seg opp som den siste dronningen av Frankrike?” forklarer regissøren.

Rollelisten inkluderer også Denis Podalides, Michel Vallermos, Sarah Grado, Laurent Stocker, Francois Vincentelli, Lionel Abelansky og Artus.