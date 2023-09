Oppdag de 100 beste belgiske pizzeriaene i verden

Det er visse matvarer som er akseptable for alle. Men en ting er sikkert, pizza bringer mye god mat sammen. Italiensk mel, amerikansk mel, vegetarisk eller kjøttetende, det finnes mange oppskrifter og varianter for å tilfredsstille alles smaksløker. Denne spesialiteten av italiensk opprinnelse har blitt eksportert til de fire verdenshjørner. I 2017 la UNESCO kunnskapen til pizzaprodusenten til Humanitys immaterielle kulturarv.

The 50 Best Pizza Rankings har gitt ut en liste over verdens beste pizzeriaer. I ett år gikk mer enn tusen uavhengige oppdagere på jakt etter verdens beste pizza. De ulike kriteriene for å etablere denne klassifiseringen er: åpenbar smak, bruk av lokale og sesongbaserte produkter med europeiske etiketter (dop, Igp, Stg), respekt for miljøet og til slutt pizzaens originalitet. For hvis tradisjonelle oppskrifter er mer populære, er det personlige preget til pizzamakeren enda større. Utover rangeringen deles det ut andre spesialpriser, som «Årets pizzamaker» og «Årets pizza».

Restauranten i seg selv er underlagt visse betingelser som tjenester som tilbys, drikkevarer, renslighet osv.

I år er det ikke én, men to av de beste pizzeriaene i verden. Dette er pizzeriaen Massanielli Av Francesco Martucci og Pizzeria 10 Diego Vitagliano Begge ligger i Napoli-området. New York Pizzeria tok andreplassen Una pizza napolitana. Den tredje beste pizzaen i verden ligger i Barcelona og er kjent Sartoria panatieri.

Hvis Belgia ikke kan skli inn på pallen, er det ingenting å skamme seg over. Faktisk dukker det opp to belgiske pizzeriaer på rangeringen. Denne bragden er enorm siden de allerede dukket opp på fjorårets rangeringer. Dette er to Brussel-pizzeriaer, The Pizza è Bella er en gourmetrett 62 er bosatt i og La Piola Pizza 79. plass.

Her er topp 10:

1. 10 Diego Vitagliano Pizzeria – Napoli, Italia

1. I Masanielli – Francesco Martucci – Caserta, Italia

2. Una pizza napolitana – New York, USA

3. Sartoria panatieri – Barcelona, ​​Spania

4. Pizzabar den 38 – Tokyo, Japan

5. Jeg er Tigli – San Bonifacio, Italia

6. Cue Pizza Illuminati – Roma, Italia

7. 50 cal – Napoli, Italia

8. Bottega – Bechino, Kina

9. 180 g Pizzeria Romana – Roma, Italia

10. Jeg er Masanielli – Sasa Martucci – Caserta, Italia