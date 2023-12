Oppdag den omfattende Pickx Sports-menyen i løpet av årets sluttferier

Noen mesterskap vil fortsette for fullt i ferien. Hos oss er Jubilee Pro League Den vil ha rett til sin nåværende arv» Bokse dag «Dagen etter jul. Fra 26. desember vil noen flotte plakater bli presentert, som for eksempel sammenstøtet mellom 20. KRC Genk Og dette Royal Antwerp FC Samt et uventet møte mellom Club Brugge Og dette Union Saint-Guillois .

26. desember et toppmøtesjokk mellomOgDe som fortsatt er rangert først vil være i programmet for belgisk-nederlandsk basketballmesterskap, den belgiske fasen av BNXT League. Vil en nyinnspilling av forrige sesongs belgiske sluttspillfinale, der Coasters tok sin tolvte tittel på rad, gå i Antwerpens favør denne gangen? 6. januar,Når han slutter seg til eliten i starten av sesongen, vil han se etter å sementere sin gode start på kampanjenPå den andre siden av Atlanterhavet liggerDe feirer også på høytider. På juledag, WarriorsVil gå til gulvet for den forsvarende mesteren, The. Samtidig er Lakers avCeltics er vertskap i Los Angeles. Mellom de to sidene vil vi se en kamp mellom Heat og Sixers i Miami, og et oppgjør mellom Spurs.og jazz, for et sammenstøt mellomog Raptors og til slutt det siste møtet for 2023 mellom Wizards og Hawks.