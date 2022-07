Oppdag Microsoft Access og dra nytte av de mange fordelene

Microsoft Access er et av de mest brukte programvareverktøyene i virksomheten, spesielt for behandling av store datamengder. Den tillater spesifikt filtrering og sortering Relaterte data Når det er sagt at det ville være vanskelig å behandle ellers, mestrer noen faktisk dette verktøyet, som er veldig enkelt å bruke. Hva er Microsoft Access? Hva kan jeg gjøre med Microsoft Access? Hvordan fungerer dette verktøyet? Vi forteller deg alt i denne artikkelen.

Hva er Microsoft Access?

Microsoft Access er en av Microsoft Office-programvarene. Det er et relasjonsdatabasestyringssystem (RDBMS) designet for å administrere store mengder sammenhengende informasjon. Siden oppstarten i 1992 har programvaren gjennomgått mange forbedringer, i den grad at den i dag presenterer seg som referanseprogramvaren for behandling av databaser i organisasjoner.

Ytelsen er spesielt basert på flere prosjekter, det viktigste er Microsoft Jet Database Engine. Spørring gjennom et grensesnitt av forekomsttype lar deg søke i databaser, en grafisk editor og et programmeringsspråk. Visual Basic for applikasjoner. Du kan bruke verktøyet Microsoft Access, uansett nivå, er det perfekt for dine behov. Fra de enkleste til de mest komplekse prosjektene finner du verktøyene du trenger for databasen din hos Access.

Noen av de mest relevante verktøyene er:

tabeller;

former;

Forespørsler;

rapporter.

til Master Microsoft Access, å se på noen opplæringsprogrammer på internett er definitivt ikke nok. For å forstå dette tilsynelatende komplekse verktøyet, er det nødvendig å følge kvalitetsopplæringen som tilbys av Quality Training. Du kan enkelt lage en brukbar database, designe databaser, lage skjemaer eller spørringer og jobbe med rapporter.

Hva kan jeg gjøre med Microsoft Access?

Dette er et veldig vanlig spørsmål fordi mange mennesker er forvirret om når de skal bruke Excel og når de skal bruke Access. Excel-verktøy Microsoft Office-pakken Det er mye brukt i forretningssammenhenger da det lar data lagres og organiseres i form av tabeller eller grafer. Den brukes til å utføre alle slags beregninger fra enkle til svært komplekse gjennom formler. Derfor deler den mange likheter med Access Tool. Men det er én ting som Excel ikke kan gjøre og Access Tool støtter enkelt, og det er å administrere relasjonsdata.

Så siden dataene i tabellen din må gjenbrukes av andre tabeller, med andre ord hvis de er relasjonelle, har du nødvendig Microsoft Access De må lagres og behandles. Tilgang er viktig når du administrerer store mengder informasjon, siden databasen din kan veie opptil 2 GB med dette verktøyet. Så den kan klare mye. Tusenvis av data, vil Excel bli foreldet på et tidspunkt. I tillegg lar Access deg spørre etter dataene dine på en kompleks måte, noe som er umulig med Excel.

Arbeid med begge programmene er ikke utelukket, ved å bruke de spesifikke fordelene til hvert av programmene. I praksis kan du bruke Access Lagre data og Excel for å analysere dem i dybden, som anbefalt av Microsoft.

Microsoft Access brukes ofte til aktivabeholdning og sporing, ordresporing, oppgavesporing og hendelsesplanlegging, kontaktadministrasjon, organisering av utlånsbiblioteker og ernæringssporing. Disse er alle vanlige scenarier for tilgjengelighetsbruk oppført av Microsoft. Men i praksis, hvordan fungerer verktøyet?

Når du starter Access, har du vanligvis Microsoft Office Backstage vil vises. Det er utgangspunktet for alt du vil gjøre med Access. Fra dette grensesnittet kan du klikke på fanen Ny for å opprette en ny database. Her har du et valg mellom En tom database Den lar deg ha et spesifikt design, en standard installert Access-databasemal og maler opprettet fra Office.com. Du må velge basert på størrelsen og kravene til prosjektet ditt.

Når du er i databasen din, kan du legge til tabeller, felt og applikasjonskomponenter for å koble flere databaseobjekter sammen. Du organiserer databasen din i henhold til dine spesifikke mål, og du kan importere data fra Excel eller eksportere tabeller til Excel for å analysere dataene på en bestemt måte. Microsoft Access tilbyr mange funksjoner som du bør lære å bruke mer effektivt i arbeidet ditt.