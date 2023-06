Oppdag MSC Cruises siste flaggskip, MSC Euripia, og seil mot Norge eller fjordene i Nord-Europa.

MSC Euribia tilbyr nye opplevelser og nye destinasjoner, og forbedrer stadig utvalget av barer og restauranter om bord. Med oppslukende og lærerike opplevelser som bringer nye dimensjoner til luktopplevelsen, som Helios Wine Bar, en ny type steakhouse og en ny måte å oppdage japansk mat, vil reisende utvide horisonten med Fork.

Helios Wine Bar inviterer en ny generasjon vinelskere til å oppdage historien bak favorittvinen deres. Sittende ved interaktive høyteknologiske bord drevet av digitale dalbaner, kan kundene fordype seg i historie, varianter, vinregioner og mer for å lære mer om glasset i hendene. Baren tilbyr 96 nøye utvalgte viner for å tilfredsstille enhver smak.

Le Grill er en elegant ny spesialitetsrestaurant som tilbyr kvalitet, smaker og eleganse fra fransk mat. Det nye lokalet legemliggjør den typiske franske bistroen og tilbyr deleretter fra Linz kjøtt til sjømatfat, kaviar og tørrlagret svart Angus-biff.

Om bord på MSC Euribia, for første gang i hele flåten, vil Kaito ha et Robatayaki-område, som vil vise frem en matlagingsstil som ligner på japansk grillmat, som kombinerer sjømat, kjøtt og grønnsaker, tilberedt i variabel hastighet.

For mer informasjon om MSC Euribia og for å bestille et cruise til fjordene eller Pearls of the North, klikk Her.