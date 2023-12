Oppdag virtuell virkelighet i Dinard Media Library

I det gamle stasjonsdistriktet er Dinard Media Library (Ille-et-Villain) hvor du ikke finner bøker. Det er også animasjoner, musikk, bilder og… videospill. Når det gjelder sistnevnte, «Dette er kulturelle produkter som skal oppdages. Det er noe for alle aldre »Legger vekt på agenten som er ansvarlig for multimediaområdet.

Enten på en Nintendo-konsoll – Wii – eller en Sony-konsoll – PS4 – men også på PC-er, det er noe for enhver smak. « Hver måned presenterer vi et utvalg. Det er en mulighet til å spille mindre kjente spill.»Forbedre mediebiblioteket.

VR-headset for ferien

Og frem til lørdag 6. desember tilbyr organisasjonen også en sjanse til å teste et virtual reality-headset hver ettermiddag. Dette er et PS4-headset. Vi har forskjellige spill og vi kan også tilby spørreundersøkelser. Det er virkelig tilgjengelig for alle, så enkelt å komme i gang, det er ikke nødvendig Spiller (Red.anm.: En vanlig spiller) »Vi henviser til siden.

På sofaen, hodetelefoner på og bevegelsesdeteksjonskontrollere i hendene, tester Nathan, 17, et skrekkspill. «Opplevelsen er god, men jeg vet ikke om jeg vil spille slik for alltid», forsikrer han. En følelse delt av vennene hans som fulgte ham. «De første to minuttene er utrolige, men det er veldig eksperimentelt»Legg merke til Jean og Evan.

Et møte denne fredagen

«Hensikten med å komme hit er nettopp å kunne teste denne teknologien og danne seg en egen mening.Understreker mediebiblioteket. Actionspill, undervannsdykking, flysimulator… virtuell virkelighet er en annen måte å leke og drømme på. » En oppdagelse som tilgang til et mediebibliotek er gratis.

Vær oppmerksom på at 29. desember er fredag. Bibliotek Gir spillerne et hopp tilbake til 1990-tallet. Vi skal spille spillet Tabernaklenes dag . Det er en av de fremste titlene i pek og klikk-sjangeren (Redaktørens merknad: Pek og klikk) Quirky grafikk, ren pikselering, godt bevoktet humor og gåter er like gale som alltid.» Viser mediebiblioteket. Men vær forsiktig, plasser er begrenset. «Du må registrere deg virkelighet.Struktur motiverer teamet.

Mediebiblioteket vårt, 2, place de Neuque, i Dinard (Ille-et-Villain). Tidspunkter: tirsdag og fredag ​​kl. 13.00 til 18.00; onsdag, 11.00 til 13.00 og 14.00 til 19.00; Torsdag, 14.00 til 18.00; Lørdag, 10.00 til 13.00 og 14.00 til 17.00. Mediebiblioteket er tilgjengelig selv når det pågår arbeid i nærheten. Mer informasjon: https://mediatheques.cote-emeraude.fr/l-ourse.