Oppdage et ukjent objekt i Voie lactée par des astronomes australiens

Bilde overført 26. januar 2022 av astrolegen Natasha Hurley-Walker montrant la Voie lactée et la position (d) d’un étrange objet tournantNatasha Hurley-Walker

Des astronomes australiens ont decouvert un étrange objet tournant dans la Voie lactée qui, selon eux, ne ressemble à rien de déjà observé, ifølge en vitenskapelig publikasjon publisert i den siste utgaven av Nature magazine.

Objektet, repéré pour la première fois por un étudiant travaillant sur sa thèse de premier cycle, produserte en viktig elektromagnetisk stråling tre fois par heure.

Les waves sont émises toutes les 18,18 minutter, forklarer astrofysikeren Natasha Hurley-Walker, som observerte fenomenet prydet av et radioteleskop lavfrekvent géant dans l’Outback australien.

Vel, det er andre objekter i universet som har radioregulerte variasjoner, som pulser, denne frekvensen har aldri blitt observert, si det.

La découverte de cet objet était “un peu effrayante”, ajoute-t-elle, “car il n’y a rien de connu dans le ciel qui fasse cela”.

Teamet uttalte at gjenstanden ble funnet rundt 4000 år lumière på jorden, som er utrolig lyssterk og utstyrt med en ekstremt lyssterk magnetisk sjampo.

Mais de nombreux mystères hvile à démêler. “Si vous faites tous les calculs, vous found queil ne devrait pas avoir assez de puissance pour produire ce sjanger d’ondes radio toutes les 20 minutes. Cela ne devrait tout just pas être mulig”, erklærte M. Hurley-Walker .

Il pourrait s’agir d’un magnetar à période ultra-longue, un phénomène théorisé par les chercheurs mais jamais encore observé, ou encore d’une naine blanche, une étoile vieillissante d’une temperature en surface deux fois plus elevée que celle du solskinn.

“Mais c’est également assez inhabituel, souligne l’astrophysicienne. Nous ne connaissons qu’un seul pulsar de naine blanche, et rien d’aussi viktig que celui-ci.”

"Bien sûr, il pourrait s'agir de quelque valgte auquel nous n'avons jeg aldri trodde. Il pourrait s'agir d'un type d'objet entièrement nouveau" dit-elle.







Forskerteamet kan observere signalet over et stort frekvensområde.

“Cela betyr at det oppstår fra en naturlig prosess, siden det ikke er et kunstig signal”, forsikret jeg forskeren på spørsmålet om å vite om radiosignalet er konsistent og konsistent fra space pourrait avoir été jeg sendte for en annen form av livet.

Prochaine étape pour les chercheurs est de rechercher d’autres de ces objets étranges dans l’univers.

“Andre påvisninger indikerer at astronomer er klar over en sjelden hendelse eller en enorm ny befolkning som nous n’avions aldri har fremhevet”, sier M. Hurley-Walker.