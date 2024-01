Oppdagelse av bakterier som er i stand til å omdanne en naturlig forbindelse til 24-karat gull!

Denne bakterien er i stand til å overleve og trives i millimolare konsentrasjoner av tungmetaller og spiller en viktig rolle i dannelsen av gullbiofilmer.

I en uventet vri som kombinerer vitenskapen om mikrobiologi og kreativiteten til elektronisk kunst, To forskere fra University of Michigan har avslørt en overraskende oppdagelse.

En bakterie som omdanner naturlige forbindelser til 24-karat gull

Takket være en studie utført av professor Kazem Kashefi, spesialist i mikrobiologi, og Adam Brown, førsteamanuensis i elektronisk kunst ved dette amerikanske universitetet, Mysteriene til en unik bakterie som er i stand til å omdanne naturlige forbindelser til 24-karat gull har blitt avslørt.

Dette uvanlige skjæringspunktet mellom disipliner lover å revolusjonere vår forståelse av naturen og dens fantastiske evner.

Cupriavidus metallidurans, de gylne bakteriene oppdaget

Under navnet Cupriavidus metallidurans, Denne bakterien har fengslet det vitenskapelige samfunnet for sin eksepsjonelle evne til å katalysere transformasjonen av vanlige naturlige forbindelser til rent gull.

Denne prosessen der materialet omdannes til 24-karat gull er kjent som «mikrobiell alkymi.»

Forskerteamet, som består av mikrobiologer og kunstnere, utforsket detaljene i dette unike fenomenet, som trosser vitenskapelige konvensjoner. og åpner veien for uutforskede anvendelser innen vitenskap og kunst.

Studiet av de to amerikanske professorene detaljer den spennende prosessen der Cupriavidus metallidurans oppnår denne, skal vi si, overraskende bragden.

Bakterier bruker spesialiserte enzymer for å bryte ned omkringliggende naturlige forbindelser. frigjør gullpartikler i en slags elegant ballett av bittesmå mikrober. Denne prosessen, i tillegg til dens vitenskapelige relevans, har inspirert forskere til å utforske nye former for kunstnerisk uttrykk som fanger skjønnheten i mikrobiologi.

En rekke applikasjoner åpner for vitenskap og kunst

Etter denne oppdagelsen åpner et uendelig antall applikasjoner seg for det moderne liv. På det vitenskapelige feltet, Cupriavidus metallidurans evne til å syntetisere gull kan forandre måten vi nærmer oss gruvedrift og produksjon av avanserte materialer på.

Til slutt inneholder sjøvann mange forskjellige grunnstoffer, fra det edle gullet, palladium, platina, etc., til kvikksølv eller uran. Biomineralisering kan føre til utnyttelse av havet med bakterier som Cupriavidus metallidurans i fremtiden. https://t.co/wlMpPxMNDR #EUROMicroMOOC pic.twitter.com/eYwdNX3ArI — SEM (@SEMicrobiology) 15. november 2018

Videre fusjon av mikrobiologi og elektronisk kunst kunne gi opphav til nye kunstneriske uttrykksformer som overskrider grensene mellom vitenskap og kreativitet.

Etiske utfordringer og hensyn

Etter hvert som entusiasmen for denne oppdagelsen vokser, står forskere og samfunnet for øvrig også overfor en rekke etiske og praktiske utfordringer.

Og hva er klart, er at vi må sørge for tilstrekkelig håndtering av bruken av denne bakterien i naturlige miljøer og ta hensyn til miljøkonsekvensene, som er avgjørende for å sikre at dette fenomenet Det har ingen skadelige effekter på økosystemene rundt oss. Naturen viser nok en gang sin utrolige evne til å overraske oss og utfordre våre forventninger.