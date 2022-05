Oppdagelsen av vann rundt eksoplaneten ble satt i tvil

Vitenskap og rom

Forfatteren av studien stilte selv spørsmål ved funnene hans.

Oppdagelsen av vann i atmosfæren til den beboelige sfæren, som ble annonsert med fanfare i 2019, blir stilt spørsmål ved i en ny studie, forklarte forfatteren mandag. «Det kan være damp rundt K2-18 b, men vi vet ikke for øyeblikket»Bruno Bessard, en astrofysiker fra Paris-PSL-laboratoriet, fortalte AFP.

Beregninger gjort med data fra den tiden konkluderer med at metan ble oppdaget i stedet for vann, ifølge en studie utgitt torsdag. Naturlig astronomi. Også selv om forskeren vil tro det«Ikke bare metan, men også damp» Ligger i planetens atmosfære, ligger den 110 lysår fra solsystemet i Leos galakse.

Vann eller metan?

Kunngjøringen av 2019 har skremt astronomenes verden ettersom det er den første – og bare til i dag – eksoplanet som ligger i det som er kjent som den «beboelige» sonen i solsystemet. Det vil si at en stjerne som Jorden gjør liv mulig der den verken er for nær eller for langt unna stjernen.

Med en masse lik åtte ganger den til planeten vår, kvalifiserte K2-18 b «Superjord» Hvor «Mini Neptun». Studien fra 2019 brukte observasjoner gjort av Hubble-romteleskopet for å analysere lyset filtrert av planetens atmosfære. Ifølge dem avslørte resultatene deres den molekylære signaturen til dampen.

Dataene ble tatt av et team av forskere fra Paris Laboratory og det tyske Max Planck Institute. Dette utelukker ikke muligheten for å oppdage tilstedeværelsen av vann der, men bekrefter de registrerte signalene «Kan være på grunn av metan», MR. Ifølge Bizard. Han stiller spesielt spørsmål ved det faktum at 2019-studien avviste alle forhold som inneholder gassformig metan som inneholder karbon og hydrogen i atmosfæren. «Vi ser ikke hvorfor de foretrekker metanfrie modeller.»han sa.

Fredsdommeren som har ansvaret for saken er allerede i jobb: James Webb Space Telescope (JWST), mer effektivt enn Hubble, vil snart være i bruk. MR. Atmosfærisk observasjonstid for K2-18 er allerede planlagt, ifølge Bessard. «Med den kan vi finne ut om det virkelig er damp og med hvilken hastighet.»Han avslutter.

