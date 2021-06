Oppdater veinettet for airBaltic

EU forbereder seg på å forby hviterussiske transportører etter tvungen avledning 24.05.2021 – 21:56 UTC Etter et møte 24. mai 2021 besluttet Det europeiske råd å forby alle hviterussiske flyselskaper å lande i EU og krysse luftrommet. Rådets funn appellerte også til alle EU-flyselskaper for å unngå å fly over Hviterussland. Det europeiske råd er et organ som samler stats- og regjeringssjefene for alle de 27 medlemslandene i EU. Imidlertid har den ikke direkte lovgivningsmakt, og alle konklusjonene må overføres til lov av andre organer, inkludert EU-kommisjonen og Rådet for Den europeiske union. Som sådan er forbudet ikke gjeldende umiddelbart. Belavia Airlines (B2, Minsk National) er det eneste hviterussiske flyselskapet som opererer rutefly til EU. i følge Klasse flyplaner enhet, kobler flyselskapet Minsk for øyeblikket til 19 destinasjoner i blokken. Lastespesialister Rada Airlines, Rubystar Airways, BySky og Genex har alle EASA-operatørsertifiseringer fra tredjeland, slik at de kan utføre charterfly. Konklusjonene ble vedtatt etter statsstøtte …

Ryanair åpner base i Riga, Latvia i fjerde kvartal av 21 30.04.2021 – 23:09 UTC Ryanair (FR, Dublin Int’l) vil basere to fly i Riga fra oktober 2021, noe som resulterer i 16 nye internasjonale ruter over hele Europa for den lettiske hovedstaden. Disse nye sporene inkluderer: 5 ganger i uken til Warszawa Modlin (Polen);

4x per uke til Oslo Turb (Norge);

3 ganger i uken hver i Århus (Danmark), Budapest (Ungarn), Göteborg Landvetter (Sverige) og Roma Ciampino (Italia);

To ganger i uken til Bristol internasjonale lufthavn (Storbritannia), Krakow (Polen), Kiev Boryspil og Lviv (Ukraina), Malaga (Spania), Memmingen (Tyskland), Palermo (Italia), Paris Beauvais (Frankrike), Frankfurt Hahn (Tyskland) .) og Venezia, Treviso (Italia). READ Color Line utreder 500 ansatte ettersom det stanser passasjertjenesten Totalt vil Ryanair injisere USD 200 millioner i basen som vil operere 30 ruter fra Riga, som representerer 95 avganger per uke. Selskapet sa i en uttalelse at det vil skape 60 direkte arbeidsplasser samtidig som det bidrar til regionens økonomiske bedring. De nye tjenestene vil være et enormt løft for Ryanairs kapasitet i Riga, som for øyeblikket ligger på 3,66% av …

airBaltic i Latvia bygger et godssenter i Riga 26.04.2021 – 13:34 UTC airBaltic (BT, Riga) kunngjorde i en uttalelse 22. april at de vil bygge det de beskrev som det største dedikerte luftfrakthåndteringsanlegget i de baltiske statene, etter å ha signert en reservasjonsavtale for bakken med Riga lufthavn for å etablere et nytt lasteknutepunkt i Baltic Cargo Hub. Det statlige flyselskapet med 96,14% vant anbudet fra flyplassen i november 2020 for å leie landet og bygge et multimodalt logistikksenter. I følge de første planene vil størrelsen på Baltic Shipping Center være 6000 kvadratmeter. Byggearbeidet på hangaren er planlagt å starte i slutten av 2022 og skal være ferdig i begynnelsen av 2024, og prosjektet vil bli “finansiert gjennom banker og drevet av Baltijas Kravu Centrs SIA,” et datterselskap av airBaltic lasthåndtering. “I mange år har airBaltic Cargo levert post- og grunnlast til og fra Latvia ved hjelp av den eksisterende hangaren. Hangaren vil imidlertid bli revet for å gi plass til Baltica-jernbanesporene, forklarte Martin Gauss, administrerende direktør i airBaltic, med henvisning til det pågående jernbaneinfrastrukturprosjektet for å koble Finland sammen …