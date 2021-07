Oppdatering 1 – Noen fra Norge vil fortsette å kjøpe Hviterussland potash – administrerende direktør

(Sitater, inkludert sammenheng)

OSLO 16. juli (Reuters) – Norsk gjødselprodusent Yara vil fortsette å kjøpe kaliumchlorid fra Hviterussland med import som er litt påvirket av EUs handelssanksjoner rettet mot den østeuropeiske nasjonen, sa selskapets administrerende direktør fredag.

Vestlige makter har innført sanksjoner mot Hviterussland, inkludert et forbud mot noe av potasheksporten, etter at landet tvang et Ryanair-fly til å lande i Minsk 23. mai og arresterte en misfornøyd journalist.

“Vi har fleksibiliteten, men vi fortsetter å velge å kjøpe fra Hviterussland,” sa Yara-sjef Swine Door Holster til Reuters.

Han sa at noen var oppmerksomme på restriksjonene som ble innført av EU, og at det ville fortsette å importere kaliumklorid så lenge det kan ha en positiv innvirkning på arbeidstakerrettigheter i Hviterussland.

Norge er ikke et EU-land, men kunngjorde mandag at de vil slutte seg til EUs siste sanksjoner og fordømmer landets utenriksminister Eriksen Sorde for sin undertrykkelse av det sivile samfunn og forvaring av menneskerettighetsforkjempere.

Potash, som har et kaliuminnhold på 60%, er hovedeksporten til den statsdrevne potashmineren Belaruskali, som ikke er på EU-listen over tillatte produkter. I stedet innførte Brussel et forbud mot kaliuminnhold på under 40% eller mer enn 62% på tørr produksjon.

Holceter sa at forbudet så langt har hatt “noen” innvirkning på noens potashimport, men nektet å si hvor mye.

“Vi vil ha innvirkning på hvordan sanksjoner blir definert og implementert. Å implementere dem raskt vil ha stor innvirkning,” sa han.

Noen har tidligere bedt om å stoppe straffen for arbeidere for å delta i streiker og anti-regjeringsprotester, og for bedre sikkerhet på arbeidsplassen.

“Vi vil fortsette å evaluere om vi kan ha en positiv innvirkning … Inntil vi ser det, vil vi fortsette å komme (fra Hviterussland), men sanksjoner vil avgjøre hvordan vi går videre,” sa han.

Hvem kjøper kaliumsalt eller kaliumchlorid fra ni leverandører over hele verden, ifølge et selskaps stabilitetsrapport som ble gjennomført i år. (Nerijus atomidis-rapport; redigert av Victoria Klesty og David Clark)