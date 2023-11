Oppdatering om 5G-distribusjon i Brussel og Wallonia

5G-teknologi har allerede blitt rullet ut i mange land, men utrullingen går sakte her.

Hvis Flandern allerede har et stort 5G-nettverk, er tonen veldig annerledes i Wallonia og Brussel. I skrivende stund er Brussel fortsatt nesten uten 5G-nettverk og bare en svært liten del av Wallonia har 5G-nettverk.

Faktisk har DC-regionen vært den tregeste med å få på plass den nødvendige lovgivningen for 5G-distribusjon, siden den gjorde de nødvendige endringene i juni, som Aaron Fino, en talsmann for Proximus, forklarte oss.

Hvis vi sammenligner 5G-dekningskartet til forskjellige operatører, kan vi få inntrykk av at Telenet ligger et skritt foran, både på flamsk territorium og i Vallonien. Men det er verdt å merke seg at Telenet-kortet også inkluderer 5G «light», som vanligvis ikke er inkludert i kort fra andre operatører.

» For tiden tilbyr mer enn 1015 mobilnettsteder 5G-dekning og mer enn 290 kommuner har en eller flere aktive 5G-antenner på sitt territorium. De aller fleste nettstedene ble aktivert i Flandern, i og rundt de store flamske byene, som Antwerpen, Gent, Genk, Leuven, Mechelen, Aalst, Hasselt, Kortrijk, Lokeren og kystområdene. Dekningen i disse byene er allerede imponerende, med befolkningsdekning som varierer fra 55 % til 80 %. » forklarer Coralie Miserek, Telenets talskvinne.

Men Orange og Proximus er ikke utelatt, spesielt siden hver av dem har et forsprang i en bestemt region: Brussel. Hvis fremskritt på bakken i hovedstaden fortsatt er svært engstelig, begynner det å bli gjort, spesielt i regionens ekstreme utkanter.

I mars 2023 (med godkjenning i juni 2023), « Parlamentet i Brussel stemte over en ny lov i plenum. […] Den nye utslippsstandarden vil øke det eksterne energinivået fra 6 V/m kombinert for alle operatører, alle teknologier og alle frekvensbånd til 14,5 V/m. Dette gjør at utrullingen av 5G kan begynne i Brussel-regionen. » forklarer Proximus. » Men på lang sikt forventer vi fortsatt restriksjoner da dette fortsatt er strengere enn standardene anbefalt av Verdens helseorganisasjon, som brukes i de fleste europeiske land. » Når det gjelder Wallonia, derimot, er Proximus mer optimistisk: « Wallonia er i tråd med avtalen som ble inngått i Flandern i slutten av juli 2022 «Selv om en gang til» Standardene fastsatt av regionene er fortsatt mer restriktive enn europeiske utslippsstandarder. »

Når det gjelder oransje? « Vi har allerede de første anleggene i drift i Brussel og Wallonia. Dekningen vil gradvis øke etter hvert som vi får miljøgodkjenninger og er i stand til å distribuere 5G-teknologi. » Margaux Vigneron forklarer oss.

I alle tre tilfellene bør det bemerkes at selv om dekningen i Flandern allerede er godt utviklet, er det bare noen få svært sjeldne områder som er dekket i Wallonia, spesielt i Hainaut og provinsen Liège.

Nedenfor finner du i rekkefølge Proximus 5G-nettverkskartet, etterfulgt av det orange nettverkskartet og deretter Telenet-nettverkskartet. Det er godt å merke seg at dette også inkluderer «lett» 5G som bruker 4G-båndbredder

