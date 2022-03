Oppdatering om nye skikker for reisende

Italia: Helsepass i landet er tilstrekkelig for utenlandske turister

Vaksinasjonsregler fra gjeldende land i Italia Den italienske regjeringen har bestemt at et enkelt helsepass (negativ test er tilstrekkelig) vil tillate hoteller og restauranter og alle steder hvor vaksinepasset er vanlig. Landets behov. «Tiltakene som ble vedtatt i dag går i retning av å gjenåpne landet,» sa Italias statsminister Mario Tragi. «I de kommende ukene vil vi fortsette å gjøre fremskritt på denne gjenåpningsreisen,» lovet han. «Basert på vitenskapelig bevis og følge epidemisk kurve, vil vi kunngjøre en tidsplan for slutten av eksisterende restriksjoner (…) Dataene om vaksiner er veldig oppmuntrende. Vi ønsker fortsatt et åpent Italia.» Nesten 88 % av den italienske befolkningen over 12 år er Landet hadde allerede i forrige uke annonsert at det ville vaksinere mer enn 34 millioner mennesker og få den tredje dosen, ifølge offisielle tall (59,2 millioner i Italia), og eliminere behovet for forsøk og vaksinasjon.

Guadeloupe: Vaksinepasset trer i kraft 7. mars

Den karibiske øya er desidert et av unntakene fra bruken av vaksinepasset, som ikke lenger vil være tilgjengelig fra 7. mars. Dens praksis vil faktisk være gradvis. «I første omgang, fra 7. mars, vil det bli implementert for selskaper som tar imot et kulturelt publikum, som kinoer eller teatre, men også for seminarer og messer,» sa Alexandre Rochette, en Guadeloupe-politiker. Dens søknad vil bli utvidet til andre selskaper som er åpne for publikum fra 21. mars – sportsbegivenheter, hoteller, restauranter … -.

New Zealand: Muligheter for gjenåpning

«New Zealands statsminister Jacinta Artern avduket i dag en ny plan for å gjenåpne landet, som vil finne sted fra februar til oktober 2022, i løpet av sommeren på den sørlige halvkule. Action-visum. Etter en to-års nedleggelse vil New Zealands fasevise gjenåpning begynne 28. februar med New Zealandere vaksinert fra Australia. Ordningen Managed Isolation and Isolation (MIQ) vil fases ut for gjenforente reisende og vil bli erstattet med selvisolering med testing ved ankomst. Ikke-vaksinerte reisende og de som ikke oppfyller New Zealands immuniseringskrav, men er kvalifisert til å reise inn i landet, vil fortsatt være inkludert i MIQ. ⁇

«Gjenåpningen av denne administrerte ruten vil balansere passasjerstrømmen slik at folk kan jobbe sammen for å fylle personalmangelen vår, samtidig som vi sikrer at helsevesenet vårt kan håndtere økningen av tilfeller,» sa Jacinta Ardern. Mens reisende ikke lenger trenger å bo i MIQ, opprettholder vi grensetiltak for å redusere spredningen av viruset, «sa Jacintha Artern, som sa at perioden med selvisolasjon for reisende vil være 10 dager, men det vil bli redusert til 7. Dager som går inn i fase 2 av New Zealand Epidemic Project. Det er satt til å gjenåpne i fem faser, som finner sted i februar, mars, april, juli og oktober.

Norge: Lempelse av opptakskravene

Fra 2. februar 2022 opplyser Kwai D’Orsay i sine reiseråd at alle reisende som ankommer Norge ikke vil være underlagt obligatorisk innsjekking og/eller isolasjon ved ankomst. Innehavere av fullstendig vaksinasjonsplan eller kontaminasjonssertifikat som er mindre enn seks måneder gammel, verifisert med QR-kode (som det franske og europeiske vaksinepasset) må fremvises ved ankomst til Norge. Voksne, uten fullstendig vaksinasjonsplan eller med mindre enn seks måneders tegn på kontaminering, må levere en negativ test (PCR eller antigen) 24 timer før ankomst til Norge. Alle personer over 16 år, både fastboende og ikke-bosatte, er pålagt å registrere sitt besøk til Norge (tilgjengelig på fransk) på norske myndigheters nettsider, og minner om Quai d’Orsay.

