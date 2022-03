Oppdatering om Russlands invasjon av Ukraina 17. mars

Grunnforhold, internasjonale reaksjoner, sanksjoner: en oppdatering om Russlands invasjon av Ukraina.

Den amerikanske diplomaten Antony Blinken betegnet torsdag russiske angrep på sivile i Ukraina som «krigsforbrytelser».

G7-utenriksministrene har advart om at krigsforbrytere i Ukraina må «holdes til ansvar» og understreket at «bevisinnsamling» pågår.

Blingen slo også fast at Moskva ikke hadde gjort en «betydelig innsats» i sine samtaler med Kiev, og påpekte at han under et møte med USAs president Joe Bidens utsending Xi Jinping fredag ​​truet med å gjengjelde Kina dersom landet sendte militærhjelp til Russland.

Et «tusen» tsjetsjenske frivillige på vei til Ukraina

Ramzan Kadyrov, lederen av den russiske republikken Tsjetsjenia, en trofast tilhenger av Vladimir Putin, lovet torsdag at «tusen» tsjetsjenske frivillige ville komme til å kjempe i Ukraina.

Denne informasjonen kunne ikke verifiseres uavhengig og ble avhørt av ukrainske myndigheter. MR. Tropper under Kadros kontroll har blitt anklaget for å ha deltatt i en rekke grusomheter i Tsjetsjenia.

Moskva avviste ICJ-avgjørelsen

Kreml opphevet torsdag en kjennelse fra FNs høyesterett, Den internasjonale domstolen (ICJ), og beordret dagen før Russland å stanse sine militære operasjoner i Ukraina.

Kreml insisterte på at begge sider var enige om å implementere en slik beslutning, og at den ikke var det.

Human Rights Watch, en ideell organisasjon, har oppfordret Ukraina til å slutte å arrestere russiske krigsfanger i strid med Genève-konvensjonene.

Mer enn tre millioner flyktninger

FN sier at mer enn 100 000 flyktninger har blitt lagt til i løpet av 24 timer til de 3 millioner menneskene som allerede har flyktet fra Ukraina siden den russiske militære okkupasjonen 24. februar. Land.

Det europeiske råd på sin side advarte torsdag mot risikoen for at ukrainske flyktninger faller inn i menneskesmuglingsnettverk.

Mariupol: 30 000 mennesker ble kastet ut på en enkelt uke

Myndighetene i den ukrainske byen Mariupol, som har vært beleiret av russiske styrker, kunngjorde torsdag at de ville evakuere 30.000 mennesker i uken, og sa at antallet bombeangrep ved teatret der sivile hadde søkt tilflukt fortsatt var ukjent.

Moskva har benektet bombingen og hevdet at det var en ukrainsk nasjonalistisk Azov-bataljon.

Rundt 350 000 mennesker er fortsatt i byen, og «fortsetter å gjemme seg i sovesaler og kjellere», ifølge rådhuset, med et gjennomsnitt på «50 til 100 bomber» som slippes av russiske fly hver dag.

Dødelig streik nær Kharkiv

Et russisk artilleriangrep torsdag drepte minst 21 mennesker og såret 25 andre, ifølge den regionale påtalemyndighetens kontor i den beleirede byen Marefa, nær den østlige byen Kharkiv.