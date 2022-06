Oppdatering om urolighetene etter den nasjonale demonstrasjonen: Alle flyavganger fra Brussel lufthavn er kansellert, Stib og Tec Network (DIRECT) lammet

Denne mandagen 20. juni vil en nasjonal demonstrasjon for å øke kjøpekraften finne sted i Belgia, noe som vil føre til mye uro. poenget:

offentlig transport

De STIB Mandag er hardt rammet. En av fire metrolinjer kjørte mandag rundt klokken 07.30 i Brussel. Dette er Stockel-Gare de l’Ouest-linjen som strekker seg til Erasme. Frekvensen var imidlertid svært lav. Passasjerer kan laste ned sertifikater for forsinkelse. Syv av de 17 trikkelinjene og femten busslinjene var i drift.

I den nordlige delen av landet er det omtrent 60 % av bussene og 40 % av trikkene til det flamske kollektivselskapet fra Lijn De kjørte mandag rundt klokken 07.00, fikk vi vite fra talspersonen. På denne nasjonale protestdagen rådet De Lijn reisende til å sjekke selskapets nettside før de vurderer å bruke offentlig transport. I Gent kjørte 60 % av busser og trikker; Halvparten er i Antwerpen og 40 % av trikkene er på kysten.

I Wallonia, mange nettverk linjer TEC har blitt slettet. Lister over veier berørt av disse slettingene ble lagt ut fredag ​​kl Selskapets hjemmeside. Disse listene oppdateres jevnlig etter hvert som situasjonen utvikler seg.

I Wallon Brabant kunngjorde en fagforeningsgruppe at 90 % av TEC-linjene var jordet mandag morgen.

Og mandag morgen vil arbeidere fra store Charleroi-selskaper være blant rekkene av spesielt demonstrantene. For å lette reiser til Brussel leies åtte busser fra enkelte selskaper.

På jernbanesiden har vi allerede varslet at alt skal fungere normalt. De SNCB Han nevnte på ingen måte rundt klokken 08.00 noen større forstyrrelser på nettstedet hans.

nasjonal flyplass

«Det er rolig i terminalen på Brussel lufthavn» mandag morgen, bemerket flyplassens talskvinne like før klokken 07.00. «Selvfølgelig er mange reisende godt klar over at de ikke burde ha kommet så langt.» Brussel lufthavn besluttet søndag kveld å kansellere alle flyvninger som er planlagt til mandag med avgang fra Brussel nasjonale lufthavn av «sikkerhetsmessige» årsaker, på denne dagen for den nasjonale demonstrasjonen.

En ny statusoppdatering har fremhevet at antall ansatte i sikkerhetsselskapet G4S vil gi mindre sikkerhetssjekk enn det som er varslet. Ventetidene truet med å overstige åtte timer, og derfor besluttet flyplassen å begrense sine planlagte aktiviteter mandag.

«Totalt har 232 avganger fra Brussel lufthavn blitt kansellert i dag, mens én av fire flygninger opereres i ankomstretningen,» forklarte talspersonen. Rundt 30.000 avreisende passasjerer ble berørt av streiken.

Fraktflyvninger opprettholdes.

I tillegg omdirigerte flyselskapet TUI fly en stor del av sine flyvninger til de regionale flyplassene i Oostende, Antwerpen og Liege, og endret flyvninger til tirsdag.

«Vi inviterer reisende til å kontakte flyselskapets kundesenter for refusjon eller ombestilling,» spesifiserer flyplassen.

«Vi er klare og alt går bra,» sier kommersiell direktør Ann Vanbright. Østende lufthavn var spesielt overfylt mandag. På grunn av de organiserte tiltakene har en del av ruteflyvningene fra Brussel lufthavn blitt omdirigert til regionale flyplasser. Dermed fikk Oostende ytterligere 12 flyvninger. Han forutså flyplassen ved å skaffe ekstra ansatte, det samme gjorde TUI.

«I tillegg har fem fraktflyvninger fra Liege til Oostende også blitt omdirigert,» la talskvinnen til.

Brussel lufthavn starter opp igjen tirsdag. Men siden mange flyvninger fra mandag er utsatt til tirsdag, kan aktiviteten fortsette videre med høyere ventetider enn normalt.

Det blir fortsatt en hektisk uke i den belgiske luftfartssektoren. Brussels Airlines fagforeninger vil streike 23., 24. og 25. juni. Hos Ryanair vil piloter og kabinansatte sitte 24., 25. og 26. juni.

Store flater er litt påvirket

Varehus generelt har blitt litt påvirket av fagforeningsaksjoner. CNE sa at noen Makro-merker forble stengt på grunn av den spesielt problematiske situasjonen til ansatte i denne gruppen. I Colruyt ble ikke logistikk og arbeid i supermarkeder forstyrret. «Det er ingen store bekymringer. Det er noen få fravær her og der, men butikkene er åpne,» sa en talsperson for selskapet.

Demonstrantene var til stede foran supermarkeder av merket Carrefour, men også her uten å forårsake noen større forstyrrelser for offentlig aktivitet. Alle butikker var åpne. «Konsekvensen varierer avhengig av hvilke butikker som har seksjoner i drift som noen ganger er stengt på grunn av mangel på erfaring,» bekreftet en talsperson at kundene fortsatt blir ønsket velkommen med et smil.

Observasjonen var lik i Delhaize, der til tross for en eller annen samling fungerte alt som det skal både på logistisk nivå og i butikkene. I Liege-regionen bemerket CNE på sin side at Lions merkevarebutikker ble «hardt rammet» med kokker i hyllene for å bøte på personalmangelen.

Bpost: 20 % av de ansatte er fraværende i Wallonia, 10 % i Flandern

Det offentlige selskapet sa mandag at de fleste av Bee Post-ansatte jobber. Vallonia og Brussel ble litt mer berørt av streikebevegelsen enn Flandern. «80 % av arbeiderne har tatt opp tjenesten i dag i Brussel og Wallonia, sammenlignet med 90 % i Flandern,» forklarer en talsperson for bpost. «Liege-Luxembourg-regionen er regionen med høyest fraværsprosent», sier hun.

Bpost vil prioritere behandling av post og tidligere pakker, samt utbetaling av pensjoner.

«Forstyrrelser er fortsatt ventet i de kommende dagene, men alt skal være tilbake til det normale ganske raskt,» sa selskapet.

Renholdstjenester i Brussel er alvorlig forstyrret

Hygienetjenester i Brussel ble mandag alvorlig forstyrret av den nasjonale demonstrasjonen organisert som en felles front for å forsvare kjøpekraft, sa det regionale hygienebyrået i en pressemelding. Når det gjelder gjenstående avfall, er kommunene som er mest berørt, Neder-over-Hembek, med 95 % av samlingene usikret, og Watermill-Poetsfor (80 %). Andre steder var gjennomsnittet 30 % med unntak av Brussel-Louise (40 % uavhentet), Ixelles og Ucl (50 %), Saint-Gilles (20 %).

I Schaerbeek, Brussels Canal, Forest, Ixelles, Jette og Uccle blir blåsekker ikke eller sjelden samlet. Situasjonen var lik i Neder-Over Hempek, hvor 95 % av posene ikke ble hentet. I Laeken og Watermael-Boitsfort ble 80 % av settene ikke laget mens i Pentagon, bare 20 % av posene ble laget.

Innbyggere i kommuner hvor sekkene ikke skal hentes på mandag inviteres til å levere dem tilbake før 23. juni for hvite poser, mandag 27. juni for blå, grønne og oransje.

Prioritet for skip som ønsker å reise til havnen i Antwerpen Brugge

Port of Antwerp-Zeebrug (Port of Antwerp-Brugge) tjenestemenn fokuserte mandagens aktivitet på skip som ønsker å forlate havnen. To av fire låser opererer på høyre bredd. På venstre bredd er havneområdet etter slusene kun tilgjengelig for lokaltrafikk og ikke for sjønavigasjon, bortsett fra Deurganckdok oppstrøms. Fire lokomotiver var også utstyrt, halvparten av den vanlige arbeidsstyrken.

5000 togbilletter er delt ut til Charleroi-arbeidere som skal demonstrere

Flere arbeidere i Charleroi-regionen forbereder seg på å reise til Brussel mandag morgen for å delta i en nasjonal demonstrasjon for å øke kjøpekraften og for å revidere 1996-loven om lønnsstandarder. I følge FGTB Charleroi-Sud-Hainaut har rundt 5000 SNCB-togbilletter blitt delt ut de siste dagene, og mange busser har blitt leid fra selskaper. I Charleroi ønsket fagforeningene å trappe opp mobiliseringen til arrangementet. I april og mai tok de grep som forberedelse til det. På en pressekonferanse i forrige uke understreket de viktigheten av demonstrasjonen igjen før fagforeningenes høring for salen de kommende dagene under borgerinitiativloven.

Mange makrosupermarkeder har blitt stengt

ACV Puls/CNE sa at fire av de seks Macro-butikkene i Belgia forble stengt mandag. Arbeidere, bekymret for den annonserte bedring, brukte demonstrasjonen til fordel for kjøpekraft i Brussel for å gjøre sin stemme hørt. Dermed sluttet hundre av dem seg til hovedstaden. Andre arrangerte en sit-in foran inngangen til butikkene. Supermarkeder i Laudelinsart, Machelen, Eki (Øst-Flandern) og Leo Saint-Pierre åpnet ikke. En streikebevegelse ble også observert i Deurne, men det var nok ansatte tilgjengelig til å åpne butikken. Alleur-handel var også tilgjengelig.

Sist onsdag fikk ansatte vite at konsernets seks supermarkeder og elleve Metro-butikker ville bli overtatt av Bronze Properties, et investeringsselskap som vil bli støttet av GA Europe, forhandleren. Fagforeningene er svært bekymret for operasjonen, og butikker i Flandern var allerede i streik lørdag.

Arbeidet er ventet å gjenopptas tirsdag, men arbeidernes representanter utelukker ikke spontan handling. «Misnøye er veldig viktig,» sa et medlem av Kristelig Union.

Ny konsernsjef Wolf Washcone må presentere seg under det ekstraordinære næringsrådsmøtet som er berammet til neste torsdag.