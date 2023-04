oppdateringen er tilgjengelig gratis for Windows 7- og 8-brukere

Microsoft kommuniserer ikke om det, og likevel: det er mulig å gjenopprette en Windows 11-lisens gratis hvis PC-en din fortsatt har Windows 7 eller 8. Faktisk fungerer aktiveringsnøkkelen for begge operativsystemene for å installere den gjeldende versjonen. Når det er sagt, har de aktuelle brukerne mest sannsynlig ikke en datamaskin som er kompatibel med den nyeste versjonen av Windows.

Begynnelsen av 2023 markerte slutten på et av de mest populære operativsystemene gjennom tidene: Windows 7. Faktisk sluttet Microsoft å rulle ut sikkerhetsoppdateringer for operativsystemet. gjør det foreldet. Derfor trenger de (mange) gjenværende brukerne snarest å finne et alternativ, ellers vil de forbli sårbare for skadelig programvare og andre angrep.

Microsoft hadde da installert et program som gjorde at de kunne gå gratis til Windows 10. Siden den gang har noen brukere ønsket å vite om denne metoden også fungerer for Windows 11, selv om Redmond-firmaet ikke har kommunisert noe om det. Og svaret er veldig gode nyheter: det er fullt mulig å oppgradere til Windows 11 gratis med en Windows 7-lisens.

Om samme emne: Windows 11: En feil forhindrer operativsystemet i å oppdage TPM 2.0-brikken i AMD-prosessorer

Slik installerer du Windows 11 gratis fra Windows 7 eller 8.1

Faktisk, som rapportert av mange nettbrukere, fungerer aktiveringsnøkkelen som fulgte med din versjon av Windows 7 på det tidspunktet perfekt med den nyeste versjonen av operativsystemet. Derfor er det nok å følge den vanlige metoden for å installere sistnevnte, og skriv deretter inn produktnummeret ditt på aktiveringstidspunktet. Slik gjør du:

Ha Windows 7- eller 8.1-lisensaktiveringskoden klar

Klikk på linken nederst i artikkelen

Klikk på knappen Utflod i seksjonen Installasjonsveiviser for Windows 11

i seksjonen Åpne den nedlastede filen

Følg instruksjonene på skjermen. Ikke glem å velge alternativet lagre dataene dine.

Når dette er gjort, skriv inn din lisensaktiveringskode for å aktivere Windows 11

Der har du det, velkommen til Windows 11! Denne muligheten til å nedgradere til det nyeste operativsystemet er gode nyheter for brukere som leter etter en sluttløsning for Windows 7. Det skal imidlertid bemerkes at mange av dem ikke vil kunne dra nytte av det. Det er faktisk en god sjanse for at disse Du har ikke en PC som oppfyller oppsettkravene for Windows 11. Men man vet aldri.