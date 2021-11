Oppdateringen for Windows 10 (21H2) er nå tilgjengelig for nedlasting

Windows 10 21H2 er den neste funksjonsoppdateringen for Windows, versjon 11 med Windows. Dette ble annonsert av Microsoft på Windows-bloggen og de kaller det en “funksjonsoppdatering”. Dette betyr at det er en liten oppgradering med rask installasjon og lav vekt. Den er nå generelt tilgjengelig for nedlasting via Windows Update.

Hva er nytt i Windows 10 21H2?

Som vi sa, er Windows 10 en funksjonsoppdatering basert på 21H2 Activation Package-teknologien. Det betyr at nedlasting og installasjon av månedlige lenker eller versjon 20H2 er raskere. Dette vil være tilfellet frem til 2004-versjonen av Windows 10 eller 20H2. Hvis vi har en tidligere versjon, vil installasjonen gjøres på tradisjonell måte.

Med Microsofts egne ord fokuserer Windows 10 21H2 på produktivitet og sikkerhet, og prioriterer å møte kundenes behov basert på tilbakemeldinger. Nye funksjoner med fokus på produksjon, administrasjon og sikkerhet:

Lagt til støtte for WPA3 H2E-standarder for å forbedre Wi-Fi-sikkerheten

Windows Hello for Business introduserer et nytt distribusjonssystem kalt Cloud Trust for å støtte forenklede, passordfrie distribusjoner og gjøre distribusjonen klar på få minutter.

GPU-databehandlingsstøtte for Linux på Windows Subsystem (WSL) og Azure IoT Edge for Linux, og rangeringer for maskinlæring og andre beregningsintensive arbeidsflyter på Windows (EFLOW)

Maskinvarekrav for Windows 10 21H1

Kravene er de samme som for Windows 10 versjon 21H1 og tidligere, nemlig:

1 GHz prosessor.

1 GB RAM for 32 biter og 2 GB for 64 biter.

32 GB ledig diskplass.

GPU-kompatibel DirectX 9.

Skjerm med 800 × 600 oppløsning.

Hvordan laste det ned

For å laste den ned, må du gå til Windows Update og den vil installeres raskt. En toer Pakke D’Aktivering, Nedlasting og installasjon vil gå raskt, så du trenger ikke å vente lenge (det avhenger av kraften til enheten din og om du har SSD).

For å tvinge deg til å se etter oppdateringer, kan du gå til Innstillinger> Oppdatering og sikkerhet> Windows Update> Se etter oppdateringer. Vær tålmodig, som vanlig er utdataene gradvis og vises kanskje ikke på enheten din ennå.