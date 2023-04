oppdateringen som vil forandre livet ditt med tofaktorkoder

Det er overraskende at det tok Google så lang tid å bringe denne etterlengtede funksjonen til Authenticator.

Som en påminnelse lar Google Authenticator deg beskytte kontoen din med tofaktorautentisering (2FA): appen genererer tilgangskoder som kan brukes til å få tilgang til forskjellige typer nettsteder og tjenester.

Siden mai 2020 har det vært mulig å overføre en konto til en annen enhet, lagre, eksportere eller importere tilgangslegitimasjonen din. Men det er ikke like praktisk som Authy. Heldigvis er ting i endring.

Funksjonen som endrer alt

Google Authenticator har introdusert en etterlengtet funksjon for brukere: synkronisering av tofaktorautentiseringskoder med Google-kontoen din. Nå når du setter opp en ny telefon og logger på Google-kontoen din, vil Authenticator-appen fungere uten å kreve noen spesifikke oppsettstrinn. Dette vil også gjøre det enklere å få tilgang til kontoer fra en annen enhet hvis telefonen mistes eller blir stjålet.

For å aktivere to-faktor kodeskysynkronisering, må du oppdatere Authenticator-appen på Android og iOS. En Google-støtteside gir mer informasjon om denne funksjonen og bekrefter at kodene automatisk lagres og gjenopprettes til enhver ny enhet som brukes når Google-kontoen er logget på.

Samtidig tar Authenticator i bruk en ny logo, som endres fra et kjedelig hvelv til en stjerne i Googles farger. Ifølge Google, på bloggen hansSelv om fremtiden beveger seg mot passordløs sikkerhet, er passord fortsatt en avgjørende del av nettsikkerhet, derav behovet for å fortsette å forbedre Google Authenticator-appen.

