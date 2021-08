Oppdrettsnæringen vil tillate bruk av nye områder på stranden

“Motivasjon” for ny teknologi

Sjømat Norges sjømatdirektør John Arne Grottam sier det ville være positivt om en slik plan ble etablert nå. Han svarer på at forslaget først ble undersøkt og at alle detaljene ikke er på plass ennå.

“Hvis vi ønsker å nå våre mål, har vi satt oss opp for sjømatindustrien. Vi må begynne å bruke en stor del av sjøen vår. Hvis vi kan bruke disse områdene, trenger vi ny teknologi,” sa han til Upper North News. .

Han forklarer at prosjektet kan hjelpe i utviklingen av ny teknologi som kan brukes på områder der tradisjonell teknologi ikke er mulig i dag. Dette gjelder oppdrett i vann med høy eksponering og inngangsport der alternative vann kan være knappe.

Dermed vil det føre til havbruksanlegg som ligger nær kysten.

“Hvis vi kan bruke hele stranden, må vi lage nye produksjonsmodeller som innebærer mer risiko og store investeringer. For å gjøre dette trenger vi en fot i ryggen, noe departementet nå legger til rette for.

“Regjeringen bør ikke sette campus for hvilken teknologi som skal brukes, men heller stille krav til hvordan den skal produseres. Vi er fornøyd med dette prosjektet fordi det åpner for utvikling av ny teknologi.

I en pressemelding sier fiskeri- og sjømatminister Ode Emil Ingbritson (Høyre) at dagens produksjon av åpne garn vil være en av hovedpilarene i norsk havbruk.

“I tillegg legger vi til rette for landbasert havbruk og marint havbruk. Gjennom dette prosjektet peker vi på en ny retning der havbruksnæringen vil begynne å bruke nye områder på kysten,” sier Ingabritzon.

Øk produktiviteten

Tillatelser for ny miljøteknologi kommer på toppen av utviklingen gitt på vanlig måte fra trafikkbelysningssystemet.

Totalt sett gir dette norsk sjømatindustri et betydelig potensial for å øke produksjonen i fremtiden. Selv om dette er under utredning, vil vi gjerne utvide prosjektet ytterligere og se frem til å motta flere og mer konstruktive innspill, sier fiskeri- og sjømatministeren.

Utstedelse av lisenser

Nærings-, nærings- og fiskeridepartementet skriver i sitt henvendelsesbrev at det foreslår to alternative tildelingsmetoder.

Lisenser utstedes på auksjon etter en forhåndskvalifiseringskonkurranse.

Et annet alternativ er å lisensiere de beste ideene til en oppfinnelseskonkurranse. Søkere kan samle innovasjonspoeng for løsninger som går utover minstekravene når det gjelder avfall. Innovasjonspoeng kan fås for å oppnå andre forhåndsdefinerte miljøkriterier. Departementet vil trekke dette tilbake i sitt henvendelsesbrev. Kompensasjon for tillatelser vil bli fastsatt basert på auksjonsprisene som er nådd i forbindelse med den vanlige kapasitetsjusteringen, men med rimelig unntak.

Et annet spørsmål for videre evaluering er om tillatelsene er tidsbegrensede eller ikke, skriver departementet. Uavhengig av metodene som brukes for å utstede en lisens, gjelder vilkårene for tillatelsene. Oppdrettere som bryter vilkårene etter tillatelsene, kan få konsekvenser som begrensninger eller tilbakekall av lisenser.