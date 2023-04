Oppfølgere, prequels, spin-offs: serien dobles ned for å skape universer

Nok en vellykket serie «De vandrende døde» (AMC) har «den hadde allerede to spin-offs» (spin-off-serie basert på aksjekarakterer, red.anm.) og «fire flere annonsert»Ifølge Avril Blondelot.

Like måte, «flere prosjekter er under forberedelse» relatert til serien «Høyrehendt» (Vis tid). Og HBO annonserte nettopp en ny prequel til «Game of Thrones»«Den villfarne ridder».

«Det har alltid vært spin-offs, prequels, men mange ganger snakket vi om ett eller to prosjekter på det meste. Der er den i industriell skala av flere (spin-off-serier) utgitt samtidig, med tanken om at alle kan jobbe selvstendig.»påpeker Avril Blondelot.

Disney var en pioner da de i 2012 kjøpte rettighetene til «Stjerne krigen» gjennom Lucasfilm-selskapet og avvisende dette universet i flere nye filmer og serier.

Den andre siden av mynten: nå er det «veldig komplisert å komme med en rent original kreasjon, det er mindre plass»påpeker Avril Blondelot.

Glance legger til denne franchising-trenden «en økende interesse for fantasy- og science fiction-serier».

«Sjangerserien blir mainstream»sier selskapet, og siterer for eksempel fantasy-serien. «Abyss», som viser til klimaendringer. Produsert av European Alliance (France Télévisions, ZDF, Rai), var det den beste utgivelsen i 2022 i Tyskland.