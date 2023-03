Oppfølgingsteknologi, den enkle og praktiske måten å spare penger på

Alle triks er gode for å spare penger. Vi avslørte nylig for deg belgiernes favorittmåte å bruke mindre på supermarkedet. Franske medier Loopsider avslørte nylig en ny metode basert på … post-its.

I videoen finner du flere tips for å spare:

Hvordan fungerer limteknologien?

Vi skylder dette tipset til en fransk familie. Mor Maële forteller om opprinnelsen til denne ideen: «Renaud (mannen hennes) hadde ideen om å henge et stort stykke blått papir på veggene. Han foreslo at vi skulle sette klistremerker på det når vi har ideer til kjøp, ønsker og behov. Vi gir oss selv en måned til å tenke på alt dette.» Etter oppussingen, som kostet dem penger, havnet familien «i økonomiske problemer med utgifter på rundt 200/300 euro som de ikke forsto». De måtte finne sparepoeng. Så satte Mayle og familien hennes opp limteknikken i begynnelsen av året. Siden den gang har de redusert utgiftene sine drastisk, og begrenset seg til kjøp for kun 20 euro for å møblere huset siden januar.

Denne teknikken krever regelmessig kommunikasjon mellom alle familiemedlemmer. I Loopsider-videoen viser Maële døtrene sine klistrelapper som spør om det som ble mottatt virkelig hastet og de kunne vente en uke eller til og med en måned. Noen ville ha et leketøy fra tegneserien Mortelle Adèle. Vi kan høre moren forklare: «Dette ville vært mer en bursdags- eller julegave». Louise, en av Maële og Renauds døtre, integrerte også denne nye teknikken perfekt. «Når hun ser noe i byen som hun kommer til å elske, sier hun til seg selv «Ok, jeg setter det på etiketten», ikke lenger en gang i den umiddelbare etterspørselen «Øh mamma, vil du kjøpe det til meg? «» «. Hvis det er noe han bryr seg om og hvis vi har råd til det, kjøper vi det.»

Finansiell teknologi, men ikke bare

Før et kjøp tar Maële og familien hennes tid til å vurdere om de virkelig trenger å kjøpe et møbel, noe, et klesplagg, et tilbehør…” Vi prøver å se om vi har noe som virkelig ser ut som det. Se hvis vi kan låne det fra noen What, eller om det er noe vi kan finne brukt eller på videresalgssider som Vinted.» Mayle nevner eksemplet med en mops som døtrene hennes ønsket å få i gave. Ved å utveksle med andre mennesker innser hun at hun kan lage sine egne.

Motivene er ikke bare økonomiske, men også miljømessige. Familien diskuterer også opprinnelsen til produktene du kan kjøpe. Maële vurderer også å gå over til gjenbrukbar utover for sin tilnærming til finishen «Jeg blir fortalt at hinsides ikke er veldig økologisk.» Hvis du ikke vet hva du skal gjøre med haugen med gule, rosa eller grønne klistremerker, vet du hva du skal gjøre…

