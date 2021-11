Oppfordrer til testing for innovative enkeltdosevaksiner

De første forsøkene med vaksinen mot Covit-19 viste at avhengighet av immunitet som er forskjellig fra den som konvensjonelle vaksiner er målrettet mot, har vist oppmuntrende resultater for å stimulere immunresponsen, understreket en studie.

Den første testen (fase 1) av et vaksinasjonsprogram mot SARS-CoV-2 koronaviruset, kalt CoVac-1, i Tyskland, viste at det stimulerer T-celleimmunitet, som er gjenstand for en artikkel. Naturmagasinet.

D-lymfocytter er en type hvite blodlegemer som er ansvarlige for cellulær immunitet, som er den andre delen av immunresponsen, som angriper celler direkte påvirket av antistoffer og ikke bare viruset som sirkulerer i kroppen.

For den første kliniske evalueringen av denne vaksinen fikk 36 deltakere i alderen 18 til 80 år én dose av vaksinekandidaten.

CoVac-1 har som mål å indusere en forlenget immunitet mot SARS-CoV2, som produseres av T-lymfocytter.

Nature-artikkelen påpeker at denne T-celle-induserte immuniteten er “en viktig respons på viruskontroll og er nyttig for personer med immunsvikt.”

Imidlertid ble “svar på spesifikke D-lymfocytter for SARS-CoV2 observert hos alle deltakerne 28 dager etter vaksinasjon, med effekter som varte i minst tre måneder”.

Disse responsene er større enn de som utløses av en naturlig infeksjon forårsaket av koronaviruset som forårsaker Govt-19. De har heller ikke blitt “modifisert” på noen måte av den nåværende bekymringen (alfa, beta, gamma og delta).

Imidlertid kan bare svært foreløpige og store tester av disse resultatene bekrefte den genuine interessen til denne vaksinen for å beskytte mot Govt-19.

En klassisk vaksine søker å gjøre kroppen kjent med viruset ved å utvikle antistoffer. Rollen til D-lymfocytter i Covit-19 er ennå ikke godt forstått, men en bredere respons kan tillates.

I tillegg er immunresponsen uttrykt av T-celler et viktig tema for de som er dysfunksjonelle med den andre delen av immunresponsen knyttet til antistoffer.

Hos kreftpasienter, for eksempel, forklarer studien at dette skyldes selve sykdommen eller cellegiftmedisinene som brukes for å bekjempe den.

I tillegg, i tillegg til å angripe infiserte celler, letter T-celler «produksjonen av beskyttende antistoffer av B-celler», andre hvite blodceller, som minner om Nature-artikkelen.