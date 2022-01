Oppgavelederen får et nytt, moderne design

Microsoft er i ferd med å oppdatere Task Manager i Windows 11. Som andre operativsystemer får Task Manager endelig et nytt design i den siste oppdateringen som er kompatibel med Microsofts nye flytende designspråk.

Med Windows 11, ønsket Microsoft å integrere utformingen av applikasjonene sine, Etter volumindikatorer eller verktøyikoner som Paint, Kalkulator eller Notisblokk. Den ble oppdaget av den suksessrike ingeniørstudenten Gustav Mons Kjør Windows 11 på telefonen, Microsoft refererer nå til oppgavebehandlingsdesignet i den siste oppdateringen av operativsystemet.

Oppdatert versjon av Task Manager funnet Windows Built 22538 ble utgitt til brukere for noen dager siden på Windows Insider Dev-kanalen.. Bortsett fra den nye oppgavebehandlingen er det ingen vesentlige endringer i denne siste versjonen.

Oppgavebehandlingen går endelig inn i mørk modus

Som vist på bildet delt på Twitter av FireCube Studios, det nye Task Manager-vinduet Mica bruker temaet og støtter endelig mørk modus. Fanene har endret plassering Microsoft har erstattet den horisontale raden med vertikale navigasjonsknapper Gjenspeiler innstillinger og applikasjoner som Windows Security. Prosesser-fanen viser nyttig informasjon Øverst i vinduet er CPU, GPU, minne, disk og nettverksbruk.

Les mer: Velkommen til den første oppdateringen av Windows 11 2022, hvilke endringer er her

For nå er det en ny oppgavebehandler Veldig tidlig utviklingsstadium Det vil garantert få oppdateringer og oppdateringer i løpet av de kommende månedene, men det er godt å se at Microsoft endelig endrer utformingen av sin Task Manager for å passe utformingen av andre operativsystemer. Det gjenstår å se når denne visuelle modifikasjonen kommer til alle brukere.. Nylig det Ansiktsløftet WhatsApp i Windows 11, Og du kan se hvordan de nye appene vil se ut.