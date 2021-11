Oppgrader til Windows 10 gratis … før du blir med i Windows 11

Microsoft hadde annonsert det i god tid: Windows 7 er nå fullstendig forlatt. Fra og med 14. januar 2020 drar ikke operativsystemet lenger nytte av teknisk støtte. Det er klart, bortsett fra for fagfolk og bedrifter som har registrert seg for et betalt vedlikeholdsprogram, vil det til slutt ikke lenger være en oppdatering for Windows 7, noe som kan utgjøre alvorlige sikkerhetsproblemer dersom sårbarheter oppdages og utnyttes.

Selvfølgelig vil PC-er som fortsatt er utstyrt med Windows 7 fortsette å fungere “normalt”. Denne utgaven ble publisert i oktober 2009, det vil si mer enn ti år siden, og regnes fortsatt som en av de beste versjonene av Windows med Windows XP: den har mange følgere som fortsatt lovpriser dens fordeler.

Men til slutt, med mindre du “fryser” en datamaskin i dens nåværende tilstand, vil det snart ikke være noen annen løsning enn å bytte til Windows 10 og deretter 11, eller ta i bruk et annet operativsystem.

Få Windows 10 gratis

Da Windows 10 kom i 2015, tilbød Microsoft gratis migrering til lovlige brukere av Windows 7 og Windows 8.1. I ganske lang tid, frem til juli 2016, var det nok å godta Windows Updates forslag om å oppdatere gratis.

Siden den gang har overgangen til Windows 10 offisielt gitt resultater. Operativsystemet tilbys også for salg til ganske varierte priser, avhengig av om du kjøper boksversjonen eller bare en aktiveringsnøkkel. Men mot alle odds og uten å promotere det, beholdt Microsoft sitt gratis oppdateringssystem. Og hvis prosedyren ikke er automatisk, er det fortsatt mulig å migrere, uten en ubundet lommebok, direkte hos Microsoft. En uoffisiell metode, derfor, men helt lovlig!

I praksis må du få et dedikert (og gratis) verktøy fra Microsoft og laste ned en offisiell versjon av Windows 10 (et ISO-bilde, faktisk). Alt gjøres deretter automatisk på den Windows 7-utstyrte PC-en ganske enkelt ved å følge instruksjonene som vises på skjermen!

Vær imidlertid forsiktig: selv om risikoen er lav, anbefales det på det sterkeste at du sikkerhetskopierer alle viktige personlige filer på PC-en før du oppdaterer, ellers kan uerstattelige data gå tapt. Dette er muligens det mest smertefulle trinnet i operasjonen.

Selvfølgelig er oppdateringen i prinsippet forbeholdt offisielle versjoner av Windows 7, det vil si versjoner aktivert med en gyldig og lovlig nøkkel. I prinsippet trenger du ikke å bekymre deg for nøkkelen: Windows 10 gjenoppretter den automatisk under oppdateringen og aktiveres uten forsinkelser, uten problemer. En detalj som forenkler operasjonen betydelig.

Til slutt, husk at denne oppdateringen også fungerer i teorien på PC-er som fortsatt er utstyrt med Windows 8 eller 8.1. I praksis er de de første til å migrere til Windows 10 da det ble utgitt.

Hvilken PC for Windows 10?

Selvfølgelig skal du ikke forvente å installere Windows 10 på en gammel PC. Eller, mer nøyaktig, på en datamaskin som ikke er kraftig nok. I sine tekniske dokumenter krever Microsoft minst følgende maskinvarekonfigurasjon: Prosessor: 1 GHz; RAM: 1 GB for 32-bitsversjonen eller 2 GB for 64-bitsversjonen; lagringsplass: 16 GB for 32-bitsversjonen eller 32 GB for 64-bits versjonen; Skjermdefinisjon: 800 x 600 piksler.

Hvis disse egenskapene ikke er veldig presise, kan en 1 GHz-prosessor være veldig treg eller relativt rask avhengig av utformingen, de er ikke ekstraordinære – minimumsdefinisjonen tilsvarer den for en gammel 15-tommers katodestråleskjerm – og en relativt beskjeden er tilstrekkelig til å kjøre Windows 10. Derfor kan en ti eller tolv år gammel PC med en grei prosessor romme Windows 10. Minimum 4 GB RAM (Random Access Memory) anbefales på det sterkeste. Og det er bedre å bruke en SSD for systemet i stedet for en konvensjonell HDD for jevn drift. Uansett, Microsofts oppdateringsverktøy utfører en maskinvarekonfigurasjonskontroll før installasjon.

I praksis er det lurt å ha ledig plass (ca. ti gigabyte) på harddisken (eller SSD) for installasjonen. Og det er til og med mulig å starte prosessen fra en USB-pinne. Bruk av en innspilt DVD er også mulig, men anbefales ikke på grunn av den åpenbare tregheten, spesielt siden denne typen media nesten har forsvunnet i dag.

I tillegg er det viktig å utføre oppdateringen på en datamaskin koblet til Internett for å laste ned oppdateringsverktøyet, kopien av Windows 10, i form av en ISO-fil, og de siste systemoppdateringene.

