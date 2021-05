Mehrot Kodusi berømmet Uniteds seier i Newcastle mot Leicester City fredag ​​kveld.

Magpies overgikk Calum Wilson 4-2 med mål fra Joe Villak og Paul Dummet.

Ledet 4-0 på et tidspunkt, Macbeth Han innrømmet to ganger for en anspent avslutning, men et godt stopp fra Martin Dubrovka gikk langt med å få tre poeng, som alle forsvarte forsvaret i Premier League.

Tredjepunkt Fulham leder Newcastle med 12 poeng, hvor Cottagers har fire kamper å spille, noe som betyr at de må vinne alle kampene sine, og jeg håper Steve Bruces side ikke tar et poeng til å hoppe inn i tabellen.

Allikevel er det for tiden en firelagsbuffer mellom Macbeth og de tre nederste, selv om alle disse lagene har minst ett spill tilgjengelig.

Det var en forestilling og et resultat som fikk Føderasjonsmedlem Kodusi til å feire Macbeth og Føderasjonspresident Amanda Stawleys ektemann.

“Det fortjener en tweet, godt gjort @NUFC,” la han til med fire applaus-emojier. “Klasseytelse.”

MacBees-fans, som fremdeles er ivrige etter å se klubben ervervet av føderasjonen, var glade for å se at Kodaci-dynastiet fortsetter å svinge.

Dette er aldri normalt hos Newcastle United, og vi har lagt ut den perfekte måten å holde oss oppdatert med klubben. Hver uke, Mark Douglas Doon vil bringe de siste Newcastle-nyhetene i innboksen din – rett opp – med Black & White Bulletin, en spesialutgave av NUFC-nyhetsbrevet vårt for å bryte det siste. Registrer deg for nyhetsbrevet, så får du eksklusiv innsikt og analyse fra St James ’Park når Newcastle guider seg etter Fall Acquisition og den nye Premier League-sesongen. READ India mot England: Fifth T20 International - Leve! | Sport Ikke gå glipp av noe, Klikk her, Skriv inn e-postadressen din og velg United Newsletter i Newcastle for å registrere deg.

“Gjør det,” svarte en fan.

“Vi ser frem til mange flere show som neste sesong på standen med deg,” sa en annen.

Den tredje fanen la til: “Med riktig støtte og ledelse kommer vi til å være hvor som helst.”

Macbeth skal nå avslutte sesongen med kamper mot Man City, Sheffield United og Fulham.