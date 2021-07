Oppnå det å være en ‘Populær investor’

En hyppig promotert funksjon på de store handelsplattformene, spesielt når det kommer til sosial trading, er ‘Populær investor’-programmet. Dette består vanligvis av forskjellige nivåer, og ved å investere på en viss plattform i tråd med visse krav, kan du avansere opp til nivået som navngir deg som en ‘Populær investor’. Vanligvis kommer ethvert slikt nivå med sine egne fordeler som du følgelig kan dra nytte av.

Avhengig av trading-programmet som investoren er en del av, kan disse fordelene rangere fra en månedlig fast betaling til en prosentandel av det totale forvaltningskapitalet (AUM). Investorer kan også promotere seg selv enklere med en status som ‘Populær investor’, og kan vise seg frem overfor trading-fellesskapet, noe som igjen kan føre til mer sannsynlighet for nye repliserte handelsmuligheter ved kopihandel.

Kopihandel består av automatisk kopiering av strategier fra mer erfarne investorer, hvor tradene deres blir reflektert i din egen portefølje. Hvis du er en av de populære investorene som andre kopierer, kan det føre til at du tjener deg en god slump med ekstra penger på siden.

Hvis du føler at du innehar unike strategier, har en portefølje med gode statistikker, og kan tilby verdi til trading-fellesskapet, kan det være at du allerede besitter de beste kvalitetene som vil la deg nå ‘Populær investor’-tittelen. Hva er dog kravene som du må oppfylle for å komme deg så langt?

Opprette en konto

Det første steget er å opprette en konto på din utvalgte handelsplattform, hvor du inkluderer navnet ditt og en kort biografi om deg selv som investor, med en minimum gjennomsnittlig egenkapital angitt av handelsplattformen og etablert i kontoen. Etter hvert som du avanserer deg gjennom nivåene, vil minimumsegenkapitalen øke, så vel som en påkrevd mengde AUM-er som må oppnås.

Ris i k okrav

En ‘Populær investor’ må overholde bestemte trading-krav, angitt av handelsplattformen, spesielt i de tilfellene hvor en investor håndterer kapital på vegne av andre mennesker.

For å bli en ‘Populær investor’, må du også vedlikeholde en maksimal risikopoengsum. Dette kan variere mellom tallene 6 eller 7, avhengig av plattformen, og må vedlikeholdes i to fulle måneder. En risikopoengsum gir risikonivået en numerisk verdi, hvor 0 er svært lav risiko, mens 10 er ekstremt risikabelt.

Selv om risikopoengsummer kan avgjøre volatiliteten til et bestemt aktivum, betyr poengsummene enda mer for populære investorer. Risikopoengsummen til en investor inkluderer beregningen av ulike faktorer, eksempelvis det største egenkapitaltapet i løpet av en bestemt periode, volatiliteten til aktivaene i porteføljen, mengden egenkapital som blir investert i hver handel, samt gearingen brukt.

For kopihandel er risikopoengsummen en indikator på hvor risikabelt det er for andre å kopiere trading-strategiene til porteføljen din. Det er dermed lettere å bedre forstå de ulike typene porteføljer og menneskene som tradere investerer i, så vel som å være et risikokrav for ‘Populær investor’-status.

Gearing- trading

Du vil også være nødt til å etterleve gearings-forpliktelser for å vedlikeholde risikokravene, siden bruken av mer gearing forsterker risikoen. Med mer fleksibilitet enn ved tradisjonelle investeringer, kan du benytte CFD ved gearing-trading, og er noe å ta med i betraktningen for en status som ‘Populær investor’.

Skilling CFD handel har for eksempel tilgang til globale markeder og er en populær måte å handle aktiva på. CFD-er er differansekontrakter mellom deg selv og en megler, i stedet for at du eier aktivumet direkte. Dette lar investorer profittere fra prisbevegelsene på markedet, med en mer øyeblikkelig transaksjon. Denne typen trading er verdt å merke seg for å diversifisere porteføljen din, forbedre muligheten for kopihandel, og øke sjansene for å møte parametrene som kreves for å være en ‘Populær investor’.

Vedlikehold er medhold

‘Populær investor’-programmet pleier ofte også å være et nivådelt system, så selv om du treffer riktig på alle notene og er ivrig etter å komme deg opp et nivå, krever vanligvis programmet at du beholder statusen du har oppnådd i en viss tidsperiode. Vær derfor tålmodig og konsekvent, og du kan finne deg selv progresserende til det neste nivået i løpet av et par lærerike måneder.