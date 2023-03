Oppo Band 2: et veldig komplett sportsarmbånd

Oppo Band-tilkoblede sportsarmbånd var allerede et godt produkt, om enn begrenset og raskt overgått av konkurrentene i spekteret av funksjoner. Oppo har returnert til kampen med Oppo Band 2, et mye mer komplett produkt. Den blå og hvite stroppen (men også tilgjengelig i svart) minner direkte om en Apple Watch eller en Huawei Watch Fit. Men pass på, dette er et tilkoblet armbånd og ikke en tilkoblet klokke som lar deg installere applikasjoner og svare på telefonen. Den store 1,57-tommers skjermen er også et godt første punkt for å administrere treningsøktene dine lettere. Men vi er på en glassskjerm og ikke AMOLED. Armbåndet bæres behagelig med sine 33 g og det er mulig å indikere om det bæres på høyre eller venstre håndledd.

En imponerende liste over aktiviteter.

Berøringsskjermen reagerer perfekt, uten noen form for ventetid, og den første overraskelsen er antallet forhåndsinnspilte sportsaktiviteter for å starte treningen. I tillegg til de vanlige aktivitetene som løping, sykling, fotball eller svømming, er Oppo Band 2 ultrakomplett i sin katalog: curling, parkour, gateball, dart, bueskyting… Og til og med for dansere med ballett, jazz, disco ( !), tangoer osv. Armbåndet tilbyr også et bredt spekter av yogaøvelser, samt spesifikke øvelser for kroppsbygging (mage, skuldre, nakke, midje osv.).