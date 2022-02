Oppo Find X5-serien ble offisielt lansert 24. februar

Denne siden er oversatt ved hjelp av kunstig intelligens og maskinlæring.

(Pocket-Lint) – Etter mange rykter har Oppo Find X5-serien fått sin offisielle utgivelsesdato 24. februar 2022.

Merket vil sørge for at et arrangement sendes direkte Youtube-kanal Fra Oppo kl. 11.00 GMT-tid.

Med kunngjøringen har Oppo delt noen nye bilder på Twitter

Dette handler om # OPPOFindX5Series Flytende, dynamisk og vakkert.

Sjekk ut handlingen 24. februar. —OPPO (@oppo) 17. februar 2022

Som forventet byttet Oppo fra X3 til X5 fordi det fjerde tallet anses som uheldig i Kina. Dette er imidlertid den første offisielle bekreftelsen av navnet.

Oppo har også bekreftet tillegget av Snapdragon 8 Gen 1-prosessoren med sin egen MariSilicon X-bildeprosessor.

Find X5-serien lover ytelse i verdensklasse og intensive forbedringer av fotografering og videobehandling.





Disse 3 dekselene vil holde din iPhone 13 slank, sikker og vakker



Av Pocket-lint internasjonal kampanje

⁇

25. oktober 2021 Du kan få alle slags stiler og beskyttelsesnivåer fra Pitaka-deksler.

Oppo er spesielt begeistret for sitt “uovertrufne” nattvideoopptak, så forvent å høre mye om det den 24.

Find X5-telefoner har garantert en fingeravtrykksbestandig keramikkveske Enkeltkamerapumpe.

Nylig utgitte bilder gjør pumpen mer attraktiv, men vi er overbevist om at designet fortsatt er delt.

Baksiden av telefonen har den viktigste Hasselblad-merkevaren, og har samme signaturfargeskjema som finnes på OnePlus 9 Pro i X5-serien.

Skrevet av Luke Baker.