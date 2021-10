Oppo har gitt ut en ny versjon av ColorOS 12 -programvareoverlegget for Android 12

Hver smarttelefonprodusent lager et programvareoverlegg som legger til spesifikke funksjoner for Android. Oppo bruker ColorOS og har introdusert nye funksjoner i versjon 12, som snart vil bli introdusert i merkets smarttelefoner, Find X3 Pro. Her er alle detaljene.

De Oppo ColorOS programvareoverlegg Samsung One er et av de mest vellykkede grensesnittene i brukergrensesnittet. Den gir en rekke funksjoner for tilpasning av enheten, spesifikke parametere og spesifikke funksjoner. Og så videreGrensesnitt for ColorOS 12 Vil være mer intuitiv enn tidligere versjoner med en total revidert design.

Virkelig unike farger for grensesnittet

Det er nye ikoner og oppdaterte animasjoner. Settet med parametere er litt annerledes, bedre administrert og mer effektivt. Standard skjema for dra -ikoner for varsling er nå avrundet. I tillegg kan vi nå stole på muligheten til å justere fargene på grensesnittet for å matche bakgrunnsbildet til smarttelefonen fra Farger -menyen i tilpasningsinnstillingene. Når det gjelder farger, lar ColorOS 12 deg styre scenen i henhold til din egen visjon. Med Color Vision Improvement -menyen tilgjengelig i Access -delen kan du få de mest praktiske effektene ved å justere fargene slik at de passer til ditt syn. Du må velge filtertype som skal brukes. Ellers går du til den egendefinerte menyen for å teste fargesynet ditt, hvor det er et spørsmål om å ordne farger etter skygge.

Spesifikke jobber er også organisert slik at navnene på programmene ikke lenger forkortes, men de vises tydelig uansett hvilket språk de bruker.

ColorOS 12 lar deg fortsatt beholde skjermen med flytende vinduer (Flexdrop -funksjonalitet), for eksempel for ikke å miste synet på noen programmer som kjører, for eksempel video.

Oversettelse av tekster som vises på skjermen blir lettere av den tilsvarende funksjonen som er tilgjengelig ved å plassere tre fingre på skjermen. Den kan nås fra sidefeltet (sammen med noen funksjoner og andre snarveier for andre applikasjoner).

Redesignede parametere

Som nevnt ovenfor har parameterne blitt litt endret. Dermed lar det nye systemet med innstillinger knyttet til sikkerhets- og passordparametere vite om visse funksjoner er aktivert i nærvær av et dashbord (låsingspassord, ansiktsgjenkjenning, fingeravtrykk og personvernpassord). Batterimenyen har nå noen tips om hvordan du oppgraderer den. Derfor kan flere handlinger anbefales for å få bedre autonomi. Dashbordet er tilgjengelig for personlige data i en hemmelig meny. Når det gjelder mer personvern og personlige data, indikerer mobilen med kort varsel når et av frontkameraet eller mikrofonen på smarttelefonen er i bruk. Det hjelper brukeren å vite hvilket program som bruker en av disse komponentene for å nekte tilgang hvis den er veldig sensitiv.

Nå kan grensesnittet til kameraappen tilpasses ytterligere ved å plassere de foretrukne modusene nederst på skjermen i stedet for i menyen. De siste bildene i galleriet vises ovenfor eller omvendt. En parameter lar deg nå endre rekkefølgen på bilder.

En ny ringetone og nye varslingslyder er tilgjengelige. Navnet deres: Colorful Future. Laget av komponist Hans Zimmer bak lydspor for The Lion King, Gladiator, Batman Trilogy, Inception, Interstellar og mer nylig Tune. En lapp!

ColorOS 12: En ny funksjonalitet er tilgjengelig i PC Friend Connect. Dette er en funksjon av Samsung Tex eller lignende Klar for Motorola Dette gjør at innholdet på smarttelefonskjermen kan være mer produktive kontakter enn å ha mobilen på datamaskinen. Tilkobling via Bluetooth og WiFi er trådløs. Programvaren må installeres på datamaskinen slik at de to enhetene kan samhandle med hverandre.

Forbedring av det tekniske området og ytelsen

De ColorOS 12 -oppdateringen gir ikke bare designendringer fordi den også er forbundet med ytelsesforbedring.. Faktisk prøver utviklere å gjøre programvareoversikten mindre ressurskrevende og om mulig forbedre opplevelsen. Således, ifølge Oppo, sammenlignet med ColorOS 12 og ColorOS 11, The Smarttelefoner får 30% mindre belegg og 20% ​​mindre forbruk på RAM. Ifølge produsenten, under ColorOS 12, har mobiler bedre autonomi (ca. 12%) og gevinst når det gjelder ytelse når det gjelder skriving og lesing av data. Produsenten angir alderen på smarttelefonen (nærmere bestemt komponentene) som vil gå ned med 2,75% på 3 år.

ColorOS 12 for hvilken som helst smarttelefon, når?

Oppo Planlagt Send ColorOS 12 til mer enn 110 enheter (Smarttelefoner og tilkoblede enheter) og med over 150 millioner brukere over hele verden. For merkevaren er dette den viktigste oppdateringen i sin historie. Det er det Smartphone Primær Oppo Find X3 Pro Hvem vil tjene først i desember 2021?

X3 Lite 5G, X3 Neo 5G, X3 Neo 5G, X2 Pro, X2 Neo Find, X2 Lite, X2, Renault 6 Pro 5G, Renault 6 5G, Renault 4 Pro 5G -modeller, som Renault 4 5G, forventes å være tilgjengelig de første 6 månedene. Renault 4Z5G, Renault 10X Zoom, A94 5G, A74 5G og A73 5G. Smarttelefonene A74, A54s, A53, A53s og A16s vil dra fordel av dette i løpet av andre halvdel av 2022.