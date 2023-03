Oppo og One Plus, er Europa i fare? Merker reagerer og benekter

Én tweet ville vært nok til å snu opp ned på teknologiplaneten. Den tyske journalisten Max Jambor, som jobber i alle medier om Samsung og er veldig pålitelig i disse kunngjøringene, twitret en overraskende nyhet om de to hovedaktørene innen smarttelefonsalg tidligere i uken. «Jeg kan bekrefte det: OPPO og One Plus vil forlate Europa. De vil forlate Tyskland, Storbritannia, Frankrike og Nederland først,» skrev han.

Kunngjøringen skapte stor oppsikt da to kinesiske merker (spesielt Oppo) brukte store ressurser for å komme inn i Europa. Dessuten er problemet i virkeligheten dypere. En juridisk kamp mot Nokia i Tyskland kan tvinge de to kinesiske produsentene til å trekke seg. Telekomgiganten BBK Electronics har slått ut mot merkevarer etter påståtte brudd på patenter knyttet til bruk av 4G- og 5G-signalbehandlingsteknologi. Feilen i saken har allerede ført til at Oppo og One Plus ikke markedsfører produktene sine i landet.