Oppo Watch 3 Pro kommer, med en høyytelsesbrikke med lav effekt

Oppo har allerede annonsert at de vil levere all informasjon om sitt nye utvalg av tilkoblede klokker i løpet av sommeren. I følge Digital Chat Station (via PlayFulDroid), nær bransjen, er datoen 10. august som ville vært den som ble valgt av merket for å presentere Oppo Watch 3. Overraskende i den grad at teknosfæren den dagen ikke vil ha øyne bare for Samsung Unpacked 2022-arrangementhvor de nye sammenleggbare smarttelefonene fra Sør-Korea vil bli presentert, så vel som deres galakse 5 klokke.

Uansett lover Oppos Watch 3 og Watch 3 Pro noen bemerkelsesverdige forbedringer. For det første, med et nesten uendret rektangulært format, ville LPTO-skjermen med adaptiv forfriskning være større takket være raffinerte kanter, og ville tillate energibesparelser å oppnås for å maksimere autonomien. Klokkene ville være tilgjengelig i fire farger (svart, sølv, mørk grå og gull) og det ville være en litt forskjellig konfigurasjon avhengig av modell, med en knapp for den ene og en krone for den andre, i tillegg til den åpenbart berøringsskjermen . . Det kan til og med være at det endelig kommer tre forskjellige modeller på utstillingen.