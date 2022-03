Oppskyting av en Soyuz-rakett til ISS med tre russere om bord

Tre russiske kosmonauter lettet denne fredagen ombord på en Sojus-rakett på vei til den internasjonale romstasjonen (ISS), i en kontekst med ekstreme spenninger mellom Russland og Vesten knyttet til konflikten i Ukraina.

Dette mannskapet, ledet av den erfarne kosmonauten Oleg Artemiev, akkompagnert av Denis Matveïev og Sergei Korsakov, tok av klokken 15:55 GMT for en tre timers flytur til ISS, hvor de vil bli møtt av et team på to russere, fire amerikanere og en tysker, ifølge bilder overført av NASA.

Inntil nylig var romsamarbeid mellom Russland og vestlige land et av få områder som ikke hadde lidd for mye av sanksjonene som ble vedtatt mot Moskva etter annekteringen av den ukrainske halvøya Krim i 2014.

Noen spenninger oppsto imidlertid, spesielt etter at Russlands president Vladimir Putin i 2018 utnevnte nasjonalisten Dmitrij Rogozin til sjef for den russiske romfartsorganisasjonen Roscosmos.







Sistnevnte viser jevnlig støtte til det Russland kaller «en spesiell militæroperasjon» i Ukraina og har hevdet at nylige vestlige sanksjoner innført mot Moskva kan føre til at ISS faller.

Ifølge ham vil driften av russiske skip som forsyner ISS bli påvirket av sanksjonene, som vil påvirke den russiske delen av stasjonen. Som et resultat kan det forårsake «+ splashdown + eller + + landing + av 500-tonns ISS,» advarte han 12. mars.

Thrusterne til de russiske skipene som ligger til kai ved stasjonen, brukes faktisk til å korrigere romstrukturens bane. En prosedyre som utføres ti ganger i året for å holde den i riktig høyde, eller for å unngå romrester i veien.

Amerikanere alene har ikke denne evnen, bekreftet Joel Montalbano, stasjonsprogramleder for NASA, mandag. «Romstasjonen ble designet på prinsippet om gjensidig avhengighet … det er ikke en prosess der en gruppe kan skille seg fra en annen.»

«Foreløpig er det ingenting som tyder på at våre russiske partnere ønsker å gjøre ting annerledes. Derfor planlegger vi å fortsette driften som vi gjør i dag,» sa han.

Den siste haken i romsamarbeidet, European Space Agency (ESA) kunngjorde torsdag at de har suspendert det russisk-europeiske ExoMars-oppdraget og søker alternativer for å lansere fire andre oppdrag på grunn av offensiven i Ukraina.

Dmitrij Rogozin kritiserte «en veldig bitter hendelse» og sa at Russland kunne utføre dette oppdraget på egen hånd, «om noen få år».