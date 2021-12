Oppskytingen av James Webb-teleskopet ble utsatt igjen til jul, på grunn av været

(Belka) Oppskytningen av det kraftigste James Webb-romteleskopet som noen gang er designet har blitt utsatt igjen tirsdag, denne gangen på grunn av været i Crowe, Fransk Guyana, på grunn av oppskytingen av Ariane 5-raketten.

Avgangen, som er planlagt til fredag, kan nå finne sted lørdag eller 25. desember – en ekte julegave til astronomer over hele verden, som har ventet tre tiår på dette nye laboratoriet. Oppskytningen har blitt «utsatt» på grunn av «dårlig vær», sa NASA i en uttalelse. “Den nye målutgivelsesdatoen er 25. desember,” så snart som mulig med åpent ildvindu mellom 12:20 og 12:52 GMT. “I morgen kveld vil en ny værmelding bli utgitt for å bekrefte 25. desember,” sa NASA. Raketten og teleskopet er for tiden plassert i en bygning. Dette er tredje gang utgivelsen er utsatt på grunn av mindre problemer. Den første var knyttet til en hendelse som skjedde under forberedelsene til teleskopet i slutten av november, og den andre var knyttet til et kommunikasjonsproblem i bakkesystemet. NASA-president Bill Nelson twitret kort tid etter kunngjøringen av den nye utsettelsen, “Takk til overtidsarbeidsgruppene (…) for å sikre en sikker oppskyting” inn i teleskopet. «Nedtellingen til 25. desember er i full gang», skrev han med sin beskjed og uttrykksikonet på gavepakken. Kort tid før talte han på den siste pressekonferansen arrangert av den amerikanske romfartsorganisasjonen før avreise. “Det er en ekstraordinær oppgave. Det er et lysende eksempel på hva vi kan oppnå når vi drømmer stort,” sa han. “Nettet vil endre vårt syn på universet.” “Nettet markerer begynnelsen på et spennende nytt tiår med vitenskap for NASA og hele det internasjonale samfunnet,” sa Thomas Surbusen, NASAs direktør for vitenskapelige oppdrag. Teleskopet er en ultrakompleks ingeniørperle, og ble bygget i USA under veiledning av NASA og inkluderer utstyr fra europeiske og kanadiske romfartsselskaper. Den vil sende to instrumenter som er testet og/eller delvis utviklet ved Leigh Space Center (ULiège) med andre belgiske industripartnere. Lansert i 1990 som etterfølgeren til Hubble-romteleskopet, er det ment å utforske universets tidlige alder. Den vil gå i bane rundt solen i en avstand på 1,5 millioner kilometer fra jorden. (Belka)