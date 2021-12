Oppskytingen av romteleskopet James Webb ble bekreftet 25. desember

Lansering av James Webb-romteleskopet fra Coro av Ariane 5-rakett, Utsatt flere ganger, Bekreftet av European Space Agency, Arianspace og NASA onsdag 25. desember.

Stephen Israel, direktør for ArianeSpace, sa i en tweet at utskytningsrampen med nyttelasten, som for tiden er plassert i den endelige monteringsbygningen, vil bli overført til utskytningsrampen torsdag morgen.

Oppskytingen av James Webb-romteleskopet, designet så langt, har allerede blitt utsatt tre ganger siden Kourous ankomst til Cayenne Space Center i oktober i fjor.

Den første var knyttet til en hendelse som skjedde under forberedelsene til teleskopet i slutten av november, og den andre var knyttet til et kommunikasjonsproblem i bakkesystemet.

Marty, “Dårlig vær«Ytterligere forsinkelser, sa NASA i en uttalelse.

Bygget av NASA i samarbeid med European Space Agency (ESA) og Canadian Space Agency, James Web gjør det mulig å utforske universets første tidsalder, utviklingen av stjerner, eller til og med egenskapene til eksoplaneter.

Utgivelsen må finne sted “Så snart som mulig i skytevinduet som starter kl. 12:20 GMTDet sier ESA i en tweet.

NASA påpekte på sin side at dette skytevinduet var på 32 minutter.